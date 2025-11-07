Фильм основан на бестселлере Макса Портера "У печали есть крылья".

13 ноября 2025 года в украинских кинотеатрах выходит фильм "Черные перья" (The Thing with Feathers) – новая актерская работа Бенедикта Камбербэтча, которую некоторые критики уже назвали "лучшей за все время" в его карьере.

Основанный на бестселлере Макса Портера "У печали есть крылья", фильм уже получил успех на фестивалях Сандэнс и Берлинале.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" рассказывает, почему его ленту стоит пропускать в украинском прокате.

Камбербэтч, которого вы еще не видели

Бенедикт Камбербэтч уже доказал, что способен перевоплощаться в кого угодно – от гениального Шерлока и марвеловского Доктора Стрэнджа до сложного антигероя во "Власти пса". Но в "Черных перьях" он показывает новую грань – чрезвычайно человечную и ранимую. Его герой переживает потерю жены, пытаясь удержать на плаву двух сыновей и собственный разум. Это роль, где каждый взгляд и пауза говорят больше, чем слова.

Между реальностью и фантазией

На фоне будничных сцен горевания разворачивается нечто чрезвычайное: главного героя, художника комиксов, начинает преследовать огромный черный ворон, который сходит с его рисунков. Это существо – не монстр, а аллегория боли, принимающая форму, чтобы помочь пережить потерю. Именно через фантазийные образы фильм говорит о самом глубоком человеческом – любви, потере и примирении с неотвратимым.

В основе - бестселлер, покоривший мир

Фильм создан по книге "У печали есть крылья" Макса Портера – поэтической притче, которую перевели на 29 языков. Это один из тех случаев, когда литература и кино идеально дополняют друг друга: режиссер сохранил магический стиль оригинала, где каждый образ имеет несколько слоев смысла. Неудивительно, что The Sunday Times включил роман в список 100 лучших книг XXI века.

Визуальная поэзия от новой звезды британского кино

Для режиссера Дилана Саутерна "Черные перья" стали первым игровым фильмом, но визуально он выглядит так, будто снят мастером с многолетним опытом. Саутерн ранее работал с Arctic Monkeys, Björk и Franz Ferdinand, а теперь перенес музыкальную чувствительность на киноэкраны. Его режиссура сочетает интимность, меланхолию и экспрессию. Deadline уже называет ленту "фантастической визитной карточкой автора".

Команда, которая создает лучшее кино современности

Над фильмом работали те, кто стоит за "Зоной интереса", "Бедными-несчастными" и сериалом "Патрик Мелроуз" – студии Film4 и SunnyMarch. Визуальную же атмосферу обеспечил оператор Бен Фордесман ("Конец проклятого мира"), а художницей-постановщицей выступила двукратная номинантка на премию "Оскар" Сьюзи Дэйвис.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 58% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 51 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

