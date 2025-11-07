Отмечается, что венгерский премьер будет требовать санкционных поблажек.

Президент США Дональд Трамп встретится в пятницу, 7 ноября, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ожидается, что они обсудят зависимость Будапешта от российской нефти.

Агентство Reuters пишет, что для сторон потенциально сложной темой является зависимость Венгрии от российской нефти. Трамп настаивает на том, чтобы европейские страны прекратили ее покупку, чтобы лишить Москву финансирования вторжения в Украину, а Орбан категорически против.

Венгрия сохраняет свою зависимость от российской энергии с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, что вызвало критику со стороны нескольких союзников по Евросоюзу и НАТО. Венгерские официальные лица заявили в преддверии встречи, что Орбан намерен обсудить переговоры между США и Россией и добиться исключений из американских энергетических санкций. Если этого не удастся достичь, то последствия лягут на плечи обычных венгров.

Лидеры двух стран также планируют обсудить пути расширения экономического сотрудничества между США и Венгрией. Белый дом сообщил, что стороны обсудят "области взаимного интереса" и намекнул, что могут быть заключены некоторые соглашения.

По данным издания Bloomberg, венгерский премьер собрал ряд предложений для Трампа, включая обещания закупить американский сжиженный природный газ и ядерное топливо.

Так, Орбан планирует подписать контракт на 100 миллионов долларов с Westinghouse Electric Co. на покупку ядерного топлива для венгерской атомной электростанции, которое сейчас поставляется Россией, и предлагается пакет на 600 миллионов долларов на покупку американского СПГ в течение пяти лет.

Стороны также работают над меморандумом о закупке Венгрией до 10 малых модульных реакторов на сумму до 20 миллиардов долларов, сообщил источник.

Хотя переговоры по поводу реакторов носят предварительный характер, а технология еще должна оправдать возложенные на нее надежды, они могут перевернуть долго откладываемое под руководством России расширение венгерской АЭС, сказал этот источник. Российская корпорация "Росатом" планирует начать бетонирование новых блоков в феврале - почти через 12 лет после подписания ядерного контракта.

По словам венгерских официальных лиц, сделки также включают оборонные контракты и неуказанное финансовое соглашение.

Орбан не намерен отказываться от энергоресурсов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Евросоюза об отказе от российских энергоресурсов. Кроме того, он раскритиковал санкции США против российской нефти. По его мнению, Трамп допустил ошибку, введя жесткие ограничения против "Роснефти" и "Лукойла".

При этом Орбан заявил, что его правительство "работает над тем, как обойти санкции", не уточнив, как именно это планирует сделать.

Издание Politico писало, что санкции США в отношении российской нефти могут перекрыть поставки "черного золота" из РФ в Венгрию. В связи с этим у Будапешта нет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к Хорватии.

