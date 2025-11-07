Семена попали сюда с фуражом для лошадей, который поставлялся во время Второй Мировой войны из США.

Сейчас в Украине, в частности на юге, цветет гринделия растопыренная - это красивое растение входит в так называемый "Черный список" видов с высокой инвазионной способностью. Об этом рассказали исследователи Нижнеднестровского национального природного парка, который находится в Одесской области.

"В эту осеннюю пору вдоль дорог и на лугах до сих пор цветет растение с ярко-желтыми соцветиями - гринделия растопыренная (Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal). Как и у всех представителей семейства Астровых, соцветие у нее - корзина, состоящая из многих цветочков, обернутых несколькими рядами маленьких листочков. Гринделия легко распознается по отогнутым наружу шиловидным кончикам липких листочков обертки", - рассказала научный сотрудник нацпарка Наталья Товстуха.

По ее словам, родина вида - Северная Америка. Семена растения попали в Украину с фуражом для лошадей, который поставлялся во время Второй Мировой войны из США.

Видео дня

Гринделия растопыренная издавна использовалась индейцами для лечения многочисленных болезней, а сейчас входит в официальные фармакопеи многих стран как ценное лекарственное сырье. К тому же ароматическая смола гринделии используется в парфюмерии как фиксатор запахов.

Как отмечает ученая, благодаря неприхотливости к условиям роста, а также большому количеству семян, гринделия активно укореняется в естественных и полуприродных местообитаниях, вытесняя местные виды. Поэтому это красивое растение в Украине считается опасным для естественных растительных сообществ.

Другие новости экологии

Напомним, недавно в Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область) зафиксировали ядовитое растение - нетребу обыкновенную, которая "убивает" вокруг себя все другие виды. Дурнишник обыкновенный - однолетнее травянистое растение, используемое в медицинских целях. Она растет молниеносно, высасывает из почвы воду, затеняет все вокруг и буквально вытесняет местные виды. Поэтому нетреба внесена в "Черный список" инвазионных растений Украины.

Также сообщалось, что ученые нашли вид летучих мышей, которого никто не видел 55 лет. Отмечается, что никто не видел этот вид с 1970 года, а также не было никаких фото или описаний, которые бы говорили об обратном.

Вас также могут заинтересовать новости: