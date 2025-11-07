Артист рассказал, как пытался покорить девушку во время студенческой практики в морге.

Певец Артем Пивоваров вспомнил потрясающую историю, которая случилась с ним в юности в Волчанске. Как оказалось, будущая звезда пытался покорить девушку во время практики в морге.

В программе Андрея Беднякова "Где ложь?" артист поделился неизвестным фактом о себе, заявив, что он "пилил череп ради девушки". Подобная ситуация действительно случилась с Артемом во время учебы в Волчанском медицинском колледже:

"Я учился в колледже после девятого класса по специальности фельдшер акушер. На втором курсе я ходил на практику в морг. И вот в одной из групп была девушка, которая мне нравилась. Я пытался как-то привлечь ее внимание. И тут эта группа... Но там был другой человек (преподаватель - УНИАН), которого я не знал. А мой план был постоянно, когда он что-то рассказывает, подсказывать что-то. Ну я же думаю: "Не буду стесняться, все равно буду что-то добавлять". Я один раз добавил, он мне сделал замечание. Второй раз... Так вот я еще раз добавляю и в какой-то момент он бросает инструменты и говорит: "Ты что, самый умный здесь? Бери, ножовку и пили".

Ведущий программы Андрей Бедняков был поражен историей приглашенного гостя, в шутку отметив, что в его родном Мариуполе обычно дарили девушкам цветы, чтобы понравиться.

"Все цветы были уже украдены предыдущим поколением... Мы выживали, как могли. Пытались понравиться на максимум волчанским девушкам", - с юмором ответил Пивоваров.

