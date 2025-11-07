Он отметил, что заказать эти самолеты может кто-то из стран "Коалиции желающих", а затем передать Украине, поэтому Бразилия не будет продавать эти самолеты нам напрямую.

Украина активно работает над увеличением своего авиационного парка. В частности, в последнее время обсуждается возможность получения штурмовиков EMB 314 Super Tucano от Бразилии. Но насколько такая возможность является реальной, учитывая близкие отношения Бразилии с Россией - рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью УНИАН.

Так, эксперт отметил, что есть вариант с косвенной передачей этих самолетов через союзников, и вопрос в целом заключается только в деньгах.

"Если мы будем готовы платить - нам все передадут. Тем более заказать эти самолеты может кто-то из стран "Коалиции желающих", условная Великобритания, и передать Украине. Тогда Бразилия не будет продавать эти самолеты напрямую Украине", - отметил он.

Он также обратил внимание на еще один важный нюанс. Так, хотя конструкция этого самолета и бразильская, и выпускают их в Бразилии, однако они созданы на базе не бразильского самолета, это лицензионное изделие другой страны, объясняет эксперт.

"Поэтому проблем с покупкой не должно быть. Но если на это будут деньги", - заключает Романенко.

Самолеты для Украины

Как писал УНИАН, в Украине планируют создать авиапарк из 250 истребителей. Эксперты отмечают, что их мало приобрести, а нужно еще поддерживать в боеспособном состоянии. В целом, по их оценкам, условный украинский авиапарк из 150 истребителей Gripen E/F и 100 единиц Dassault Rafale потребует 48,5 млрд долларов на закупку и 97 млрд долларов расходов на 40 лет.

При этом основным станет шведский истребитель Gripen, которых запланировано приобрести до 150 единиц. Кроме Украины их планирует покупать сама Швеция, Бразилия, Колумбия и ряд других стран.

