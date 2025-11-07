РФ атаковала энергетику в четырех областях: введены более жесткие графики отключений света

Как отметили в Минэнерго, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Российская Федерация в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру четырех областей Украины. В результате ударов часть потребителей остались без света, сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что враг нанес удары по энергетике Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго добавили, что 7 ноября в большинстве регионов Украины будут поочередно отключать свет потребителям с 8:00 до 21:00. Также с 8:00 до 22:00 будут действовать ограничения для промышленности и бизнеса.

Компания ДТЭК изменила графики почасовых отключений на 7 ноября для Днепропетровской области и Киева.

Согласно обновленному графику в столице осталось полторы очереди потребителей, которые будут со светом весь день, то есть уменьшилось количество киевлян, которые будут со светом 24 часа.

В Днепре и области, согласно обновленному графику тоже уменьшилось количество потребителей, которые будут со светом до конца дня.

Обновились графики отключений и для Одесской и Киевской областей 7 ноября. В Одесской области стало меньше счастливчиков, которые будут со светом в течение всего дня, а в одной из подочередей общая продолжительность отключений в течение дня увеличилась до 5 часов.

В Киевской области также уменьшилось количество потребителей, которые будут со светом все 24 часа. Потребители одной из почочередей, согласно новому графику, будут сидеть без света в течение дня 4 часа.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

С начала осени Россия активизировала энергетический террор нашего государства. В ночь на 30 октября враг в третий раз с начала октября массированно атаковал ракетами и дронами энергетические объекты. В результате ударов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие, вводились экстренные отключения.

Накануне Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины и Харьковщины, в результате чего часть потребителей остались без электроснабжения.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко констатировал, что враг изменил тактику и стремится довести энергосистему до непригодного состояния.

