Динамика торговли между Пекином и Москвой ослабевает.

Экспорт Китая в Россию в юанях продемонстрировал в октябре самое сильное падение за последние восемь месяцев. На двустороннюю торговлю давит замедление спроса и проблемы, вызванные западными санкциями, пишет Reuters.

Отмечается, что поставки в Россию в октябре упали на 22% по сравнению с предыдущим годом и составили 60,46 млрд юаней (8,49 млрд долларов). Это уже седьмой месяц падения подряд. В сентябре сокращение экспорта составило 21,2%.

В то же время импорт из России в октябре вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, но темпы роста замедлились по сравнению с 3,8% в сентябре. Общий объем торговли между Китаем и Россией также теряет темп. С января по октябрь он упал на 8,7%, до 1,31 трлн юаней.

За первые десять месяцев 2025 года китайский экспорт в Россию упал на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После рекордного 2024 года торговая динамика между Пекином и Москвой ослабевает, несмотря на усилия обеих сторон защитить его от внешнего давления. Китай испытывает влияние американских пошлин и технологических ограничений, в то время как Россия сталкивается с усилением западных санкций из-за войны против Украины.

Санкции США против России - главные новости

22 октября 2025 года США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под американские ограничения попали компании "Лукойл" и "Роснефть".

После введенных санкций против российских нефтяных гигантов, китайские нефтеперерабатывающие заводы начали отказываться от российских поставок. По оценкам некоторых аналитиков, это может привести к сокращению экспорта нефти из России в Китай на 45% или на 400 тысяч баррелей в день.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщал, что новые санкции США, Великобритании и Европейского Союза против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" могут уменьшить нефтегазовые доходы Москвы на 5,5 миллиарда долларов ежемесячно. По его словам, даже Китай не сможет полностью игнорировать ограничения.

