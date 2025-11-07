На рынке образовался огромный дефицит чипов GDDR7 объемом 3 ГБ, которые планировалось использовать в грядущих моделях.

В сентябре в интернете появлялись инсайды с некоторыми характеристиками RTX 5080 SUPER, 5070 Ti SUPER и 5070 SUPER. Однако теперь журналисты, ссылаясь на источники в цепочке поставок, утверждают, что новинки могут и вовсе не выйти.

По данным Wccftech, на рынке образовался большой дефицит микросхем памяти GDDR7 объемом 3 ГБ. Именно они должны позволить создать RTX 5070 SUPER с 18 ГБ памяти, а также 5070 Ti SUPER и 5080 SUPER с 24 ГБ памяти без изменения разрядности шины.

Источник утверждает, что Nvidia не смогла обеспечить стабильные поставки необходимых компонентов для массового производства. Из-за серьезного дефицита 3 ГБ-модулей GDDR7 выпуск "супервидеокарт" RTX 50-й серии может быть отложен на неопределённый срок или вовсе отменен.

Внутренние источники также утверждают, что партнеры Nvidia пока не получили финальных спецификаций и дизайн-пакетов для серии RTX 50 SUPER. Это может означать, что релиз, изначально запланированный на конец 2025 года, теперь состоится не раньше весны 2026-го.

Более того, модули GDDR7 объемом 2 ГБ также могут подорожать, из-за чего могут подорожать уже вышедшие GeForce RTX 50.

Ранее появилась информация, что AMD и Intel начали повышать цены на свои старые процессоры. Эксперты связывают рост цен с дефицитом компонентов и повышенным спросом на вычислительные мощности, особенно со стороны индустрии ИИ.

УНИАН рассказывал, какие б/у комплектующие ПК можно покупать, а какие не стоит. На чем-то можно сэкономить, а вот некоторые элементы компьютера лучше брать только новыми.

