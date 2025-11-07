На базе в Норвегии британские военные моделируют сценарии гибридной войны с Россией, готовясь к угрозам в Арктике и изменению роли США в европейской безопасности.

Глубоко в горах на севере Норвегии британские военные отрабатывают сценарии возможного российского наступления. В секретном командном центре вблизи города Буде, внутри скалы, командиры и правительственные советники моделируют, как действовать в случае, если Москва решит начать агрессию у северного фланга НАТО, пишет Politico.

Эти масштабные учения, в которых принимают участие военные лидеры из стран Северной и Балтийской Европы, происходят через год после условного "прекращения огня" в Украине. Участникам предлагают реагировать на смоделированные кризисы - от пророссийских беспорядков в соседних странах до атак беспилотников и кибератак.

Такая подготовка не является простой симуляцией. После диверсий на подводных кабелях в Балтии, нарушений воздушного пространства дронами и роста активности российских кораблей возле Британии вопрос безопасности "крайнего севера" стал одним из главных в европейской оборонной политике.

Северная стратегия Лондона

После аннексии Крыма в 2014 году Великобритания возглавила создание Объединенных экспедиционных сил (JEF) - коалиции из десяти стран, призванной реагировать на угрозы на северном фланге Европы. Теперь, когда США сосредотачиваются на собственных приоритетах при президентстве Дональда Трампа, JEF может стать главным европейским инструментом сдерживания России.

Министр обороны Великобритании Джон Гили, который посетил учения в Норвегии, заявил:

"Страны, живущие рядом с российским военным присутствием, лучше всего понимают риски. Мы должны реагировать быстрее и привлекать НАТО к этому вопросу серьезнее".

В отличие от НАТО, для принятия решений которому требуется согласие всех 32 стран, JEF может действовать оперативно - именно это считается ключевым преимуществом в борьбе с "гибридными" угрозами.

Угрозы Арктики и "серая зона" войны

Российская активность в Арктике, диверсии против европейской инфраструктуры и наращивание военного присутствия создают потребность в новой стратегии реагирования.

Генерал-майор норвежской армии Гьерт Лаге Диндал предупредил:

"Гибридная война развивается по всей Европе. Мы видим это в саботажах, активности дронов и нарушениях судоходных путей".

В то же время таяние арктических ледников открывает новые морские маршруты и усиливает конкуренцию за ресурсы - к ней присоединяются не только Россия, но и Китай и США.

Несмотря на стратегическую важность, эксперты критикуют JEF за отсутствие четкой долгосрочной стратегии.

Аналитик Арктического института Энтони Херон заметил:

"Ресурсы, выделенные для крайнего севера, ограничены. Растущее значение Арктики требует решительных и скоординированных решений".

Другие эксперты считают, что JEF пока не имеет достаточных полномочий для быстрого развертывания войск, хотя именно эти силы могут стать первыми на пути российской агрессии.

Взгляд в будущее

Среди предложенных шагов - расширение арктического флота ледоколов, которых сейчас критически не хватает у западных стран. Россия имеет около 50 таких судов, в том числе 7 атомных, тогда как большинство членов НАТО обладают лишь несколькими.

Генерал Диндал предупреждает:

"Россия живет в Арктике. Если мы хотим быть готовыми - должны научиться жить там тоже".

Угроза для Арктики - что известно

Как сообщал УНИАН, эксперты из Центра арктической безопасности и устойчивости университета Аляски назвали радары раннего предупреждения в Гренландии, которые остаются основой защиты Северной Америки от ядерного нападения межконтинентальных баллистических ракет, уязвимыми перед гиперзвуковыми ракетами. Например, российскими "Кинжалом" и "Цирконом".

Первой проблемой нормальной работы радаров являются экстремально низкие температуры, которые влияют на работу зенитных систем и их средств обнаружения. Поэтому там приходится использовать дополнительные решения по адаптации потенциальных компонентов защиты к таким условиям.

