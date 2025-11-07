Кадры подтверждают одну из популярных теорий.

Netflix показал первые пять минут финального сезона научно-фантастического сериала "Очень странные дела", который выйдет уже 26 ноября.

На Youtube-канале Netflix Ukraine начало сезона появилось с субтитрами. В описании указано, что в финале Хоукинс закрыт на карантин. Пока Од скрывается, друзья объединяются с целью найти и убить Векну. В финале опасность будет подстерегать главных героев за каждым углом.

Напомним, 26 ноября выйдут первые четыре эпизода сезона, еще три покажут на Рождество, а последний можно будет увидеть уже в новогоднюю ночь.

Внимание! Далее в тексте могут быть спойлеры!

Первые пять минут сезона переносят зрителей в прошлое (12 ноября 1983 года), когда Уилл Байерс находился в потустороннем мире. Парень пытается убежать от Демогоргона, однако тот хватает его и приносит к Векне. Существо пленяет его и говорит:

"Наконец-то. Мы с тобой сделаем много прекрасного, Уильям".

Как сообщал УНИАН, на днях создатели сериала анонсировали анимационный сериал "Stranger Things: Tales From '85", действие которого будет происходить между вторым и третьим сезонами "Очень странных дел".

