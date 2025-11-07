Сейчас Бельгия тормозит предоставление Украине запланированного мегакредита ЕС.

Европейская комиссия ускоряет переговоры с правительством Бельгии, чтобы предоставить Киеву важный кредит на репарации размером 140 млрд евро, ведь весна приближается, а деньги в Украине заканчиваются. Об этом пишет Politico.

Известно, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сосредоточен на бюджетном кризисе в стране, а Европейский парламент, вероятно, будет иметь право голоса по кредиту на репарации, что замедлит его утверждение.

"Последний раунд переговоров по обсуждаемому кредиту, который будет обеспечен замороженными российскими государственными активами, находящимися на территории Бельгии, достигнет кульминации в пятницу утром, когда чиновники из экономических и бюджетных департаментов Комиссии попытаются заверить бельгийское руководство, что все финансовые и юридические риски, связанные с кредитом, будут устранены", - добавляют в материале.

В то же время Де Вевер тормозит предоставление Украине запланированного мегакредита ЕС. Сейчас Украина сталкивается с дефицитом бюджета в размере около 60 млрд долларов на ближайшие годы, не учитывая расходы на поддержку армии.

Если выделение этих средств не будет согласовано, то лидеры блока будут вынуждены обратиться к собственным казначействам, чтобы поддержать оборону Украины от российских оккупантов.

"Задача Комиссии - успокоить опасения Де Вевера, что Бельгия будет вынуждена выплачивать Москве долги, если война закончится, или что юристы Кремля успешно подадут иск против его правительства за использование замороженных активов, находящихся под управлением финансового депозитария Euroclear, базирующегося в Брюсселе", - подчеркнули в Politico.

Один чиновник анонимно рассказал для издания, что в ближайшие дни состоятся переговоры на всех уровнях по этому вопросу.

"Однако переговоры происходят в то время, когда Де Вевер сталкивается с политическими трудностями в своей стране. Партии, входящие в состав его правительства, ведут напряженные переговоры, пытаясь согласовать бюджет страны и выполнить обещание коалиции сократить расходы на 10 миллиардов евро", - уточнили в материале.

Что будет, если Бельгия согласится?

Как только Бельгия даст зеленый свет на передачу таких средств Украине, Комиссия официально предложит законодательство о репарационном кредите в ближайшие недели, сообщили два чиновника для Politico.

Два других чиновника ЕС, которые знакомы с планами, сообщили журналистам, что парламент, скорее всего, тоже будет участвовать в разработке законодательства. Это может затянуть процесс и поставить под угрозу надежды Комиссии получить 140 млрд евро до апреля, когда у Киева могут закончиться деньги.

"Чем дольше мы медлим, тем сложнее будет решить этот вопрос. Это может вызвать вопросы относительно возможных временных решений и тому подобное. Поэтому чем быстрее, тем лучше", - сообщил журналистам в Софии (столица Болгарии) на полях конференции комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

В то же время более сложной задачей является устранение угрозы вето на санкции ЕС со стороны стран, которые благосклонны к РФ, а именно Венгрии и Словакии.

"Комиссия рассматривает юридическую лазейку, которая позволит заморозить российские государственные активы до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не выплатит репарации Украине. В противном случае ЕС должен каждые полгода единодушно переутверждать свои санкции против России. Размораживание российских активов заставит Euroclear перевести все санкционные средства обратно в Кремль", - подытожили в издании.

Финансовая помощь ЕС для Украины - что известно

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что без российских активов Евросоюз не сможет найти достаточно денег для Украины.

"Первый вариант - это прямые гранты стран-участников ЕС. Грантовые программы существуют сейчас со скандинавскими странами. Там суммы - даже не миллиарды долларов, там сотни миллионов, которые имеют целевое направление на поддержку энергетической инфраструктуры Украины, например", - пояснил эксперт.

Также издание Euractiv писало, что Евросоюз готов залезть в долги ради поддержки Украины. В частности Европейская комиссия рассматривает возможность пополнения существенного дефицита финансирования Украины за счет средств, привлеченных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов.

