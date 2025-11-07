'ПриватБанк' поднял цены на валюту: курс доллара и евро на 7 ноября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 7 ноября, вырос на 3 копейки и составляет 42,23 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,63 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 7 ноября также остался без изменений и находится на уровне 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 7 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,52 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 42,27 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне 7 ноября вырос на 3 копейки и составляет 48,83 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,15 гривни за евро.

