Промышленные предприятия призвали НКРЭКУ не повышать тарифы Укрэнерго на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, указывая на критический рост себестоимости производства.

На заседании регулятора представители металлургической отрасли заявили, что стоимость электроэнергии в структуре расходов достигает 50%, а запланированное повышение тарифов только углубит кризис промышленности. Они подчеркнули, что повышение цен в условиях падения потребления противоречит рыночной логике, и предложили заморозить тарифы на время военного положения. Об этом пишет Коммерсант.

"Каждый представитель государственной монополии или уже повысил тарифы, или собирается это сделать. И каждый говорит, что это "для выживания". Но когда все делают это одновременно, промышленность получает постоянный рост себестоимости", - пояснил изданию директор GMK Center, глава Комитета промышленной экологии Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко.

Видео дня

По его словам, ситуация, когда государственные монополии стремятся к прибыльности, а бизнес вынужден работать с убытками, вызывает вопросы, ведь если монополии повышают тарифы, то бизнес сокращает активность. И тогда прибыль все равно падает.

Он призвал правительство создать государственные инструменты поддержки энергоемких и экспортно ориентированных отраслей, которые обеспечивают налоговые поступления и валютную выручку.

Как известно, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тариф НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии в 2026 году в размере 786,74 грн/МВт-ч (без НДС), что на 14,6% выше действующего тарифа. Кроме того, НКРЭКУ планирует увеличить тариф на диспетчеризацию на 11,3%, до 110,15 грн/МВт-ч.

В свою очередь, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвали правительство и НКРЭКУ воздержаться от повышения тарифов, и провести международный аудит Укрэнерго, ведь расчеты, которые предоставила компания, содержат противоречия.

Вас также могут заинтересовать новости: