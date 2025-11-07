Клан диктатора: Путин привел к власти 'империю' из трех поколений своей семьи, - СМИ

Путин "трудоустроил" по меньшей мере 24 своих родственников во власти и госкорпорациях - от дочерей и любовниц до племянников и внуков.

Российский диктатор Владимир Путин создал беспрецедентную систему "кумовства" в высших государственных кабинетах. По меньшей мере 24 его родственника занимают должности в государственных структурах, энергетических гигантах и банках.

Как говорится в расследовании журналистов "Проект", большинство из высокопоставленных родственников Путина связаны с огромными бюджетами и прибыльными корпорациями. Это - рекорд за последнее столетие среди российских правителей.

Нынешнее "путинское кумовство" превышает даже советские масштабы.

Семья при деньгах

По данным расследования, в систему привилегий попали не только ближайшие родственники Путина, но и семьи всех четырех его известных любовниц:

Людмила Путина-Очеретная, бывшая официальная жена диктатора, ежегодно получает сотни миллионов рублей, хотя формально нигде не работает.

Алина Кабаева, неофициальная "первая леди", контролирует крупные медиаактивы, включая "Национальную медиагруппу".

Светлана Кривоногих и Алиса Пищевая также имеют значительные доходы от государственных проектов.

Официальные дочери Путина - Мария Воронцова и Екатерина Тихонова - возглавляют структуры, связанные с государственными научными и технологическими фондами. Их мужья и бывшие партнеры, по данным журналистов, получили "благодарность" в виде должностей в госкорпорациях и доступа к бюджетным потокам.

Третье поколение Путиных

Особое внимание журналисты обращают на то, что к власти пришло уже третье поколение семьи Путина.

В частности, внуки покойного двоюродного брата диктатора Евгения Путина - Денис Путин, Дмитрий Логинов и Елена Жидкова - занимают руководящие должности в государственных компаниях и контролируют значительные финансовые потоки.

Их родители и родственники - Анна Цивилева, Сергей Цивилев и Михаил Путин - работают в высших эшелонах власти и руководят предприятиями, связанными с "Газпромом" и федеральным правительством РФ.

Другие члены "семейного круга" не отстают.

Михаил Шеломов, родственник по линии матери, известен как один из "кошельков" Путина.

Роман Путин, бывший сотрудник ФСБ, курирует бизнес-связи и участвует в государственных контрактах.

Родственники со стороны отца контролируют стратегические компании - "Русгидро", "Газпром", "Сибур", РЖД и подсанкционный "Промсвязьбанк".

Семья Путина - последние новости

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин родился в семье, образовавшейся под принуждением, а не по любви. Причем состоялся этот брак при весьма неприятных обстоятельствах.

Будущие родители российского диктатора - мать Мария Ивановна и отец Владимир Спиридонович - были вынуждены пожениться после трагического инцидента.

Однажды 17-летняя Мария пригласила к себе домой своего ровесника Владимира, но неожиданно для нее тот пришел с друзьями. Девушка испугалась и отказалась пускать их во двор, после чего ребята начали ломать ворота вилами. В суматохе Владимир ударил девушку вилами в лицо, в результате чего та потеряла глаз.

