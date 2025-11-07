Как отметили в Минфине США, президент Трамп четко дал понять, что российско-украинская война должна немедленно закончиться.

Швейцарский трейдер Gunvor заявил, что отозвал предложение о покупке международных активов "Лукойла" после того, как Министерство финансов США назвало компанию "марионеткой России" и дало понять, что Вашингтон выступает против этой сделки, сообщает Reuters.

Министерство финансов США отметило в соцсети X, что президент Дональд Трамп "четко дал понять, что (российско-украинская, - УНИАН) война должна немедленно закончиться. Пока президент России Владимир Путин продолжает бессмысленные убийства, марионетка Кремля, компания Gunvor, никогда не получит лицензию на деятельность и получение прибыли".

И хотя директор по корпоративным вопросам Gunvor Сет Питрас ответил журналистам по электронной почте, что заявление Министерства финансов "в основном ложное и ошибочное" и что компания приветствует "возможность исправить это явное недоразумение", он отметил, что Gunvor отказывается от покупки международных активов "Лукойла". Журналисты объясняют, что американский Минфин выдает разрешение на операции, которые связаны организациями под санкциями. Без такого разрешения трейдер потенциально мог бы попасть под вторичные санкции США.

Издание напоминает, что после введения санкций против "Лукойла" российский нефтяной гигант объявил, что принял предложение компании Gunvor о покупке своих зарубежных активов. Активы включают нефтеперерабатывающие заводы в Европе, акции нефтяных месторождений в Казахстане, Узбекистане, Ираке и Мексике, а также сотни розничных АЗС по всему миру.

Соучредитель трейдера Gunvor - российский олигарх Геннадий Тимченко, которого называют другом Путина.

Санкции США против России - последние новости

22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа объявили о введении санкций против РФ. Под удар попали компании "Лукойл" и "Роснефть". На фоне введения ограничений акции "Лукойла" упали.

Это не все плохие новости для российской компании. В Болгарии планируют конфисковать НПЗ, принадлежащий "Лукойлу", который российская компания не смогла продать.

