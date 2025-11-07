Эти напитки не являются вредными для здоровья.

Если после тяжелого рабочего дня вам нужно снять напряженность и тревогу, то есть много напитков, которые в этом помогут. В частности издание Real Simple назвало 5 видов таких напитков, благодаря которым вы избавитесь от нервозности и облегчится ваш напряженный день.

Как отметила зарегистрированный диетолог Каролина Шнайдер, есть несколько главных ингредиентов, на которые стоит обратить внимание, когда речь идет о расслабляющих напитках. К примеру, напитки на основе магния и ашваганды прекрасно помогают уменьшить стресс.

"Низкий уровень магния связан с повышенным уровнем стресса. Магний уменьшает [стресс], поддерживая функцию ГАМК-рецепторов, которые имеют решающее значение для расслабления", - объяснила она.

Видео дня

В то же время ашваганда (витания снотворная) является адаптогеном, который помогает снизить уровень кортизола, способствуя работе гамма-аминомасляной кислоты рецепторов.

Ромашковый чай

Ромашковый чай часто называют мягким успокаивающим средством, а также он является одним из самых популярных напитков без кофеина.

"Ромашка содержит апигенин, антиоксидант, который связывается с рецепторами в мозге, способствуя расслаблению", - подчеркнула Шнайдер.

Зеленый чай

Зеленый чай является еще одним напитком с небольшим содержанием кофеина, который идеально подходит для релаксации и расслабления.

"Зеленый чай, включая матча, содержит L-теанин, аминокислоту, известную своей способностью способствовать расслаблению без сонливости. L-теанин увеличивает альфа-волны мозга, связанные со спокойным, бдительным состоянием, и может помочь уменьшить восприятие стресса", - отметила диетолог.

Горячий шоколад

Горячий шоколад - это еще один расслабляющий напиток, который может помочь вам успокоиться. Известно, что какао в горячем шоколаде обычно содержит триптофан, незаменимую аминокислоту, которая производит серотонин и мелатонин.

Помимо хорошего вкуса, горячий шоколад может помочь вам успокоиться просто благодаря психологическому эффекту от употребления такого напитка.

Кислый вишневый сок

В издании добавляют, что вишневый сок богат мелатонином, триптофаном и процианидином B-2, которые могут помочь уменьшить окислительный стресс, способствовать расслаблению и улучшить качество сна.

Теплое молоко

Теплое молоко не так популярно среди взрослых, как среди маленьких детей, однако оно действительно может помочь успокоиться после долгого, напряженного дня.

"Молоко содержит вещества, способствующие расслаблению, такие как триптофан, мелатонин, лактоза, витамины группы В и магний. А подогреть чашку молока можно быстро и легко, когда вы хотите мгновенного успокоения", - уверяют в материале.

Другие советы экспертов

Ранее ученые объяснили, почему кожура авокадо полезна для здоровья. Несмотря на то, что она может быть горькой на вкус, есть способы ее приготовления, благодаря чему кожуру можно будет есть.

Также эксперт рассказал, где лучше всего хранить молоко в холодильнике. По его словам, для тех, кто хранит этот продукт на дверце холодильника, есть неутешительная новость, поскольку в этом месте молоко портится гораздо быстрее, чем обычно.

Вас также могут заинтересовать новости: