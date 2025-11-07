Окончание войны в Украине серьезно повлияет на мировую экономику.

Поиск путей прекращения войны в Украине может принести большие экономические выгоды не только для сторон конфликта, но и для США и Великобритании. Об этом говорится в новом отчете, который написал обозреватель The Telegraph Дэниел Дж. Митчелл, в соавторстве, опираясь на данные Всемирной торговой организации и Международной торговой комиссии США.

"В нем обрисовывается картина упущенных возможностей в торговле, инвестициях и глобальной стабильности. В то время, как война вступает в четвертый год и ее окончания не предвидится, в отчете выражается поддержка усилиям президента Трампа, направленным на прекращение войны без вознаграждения Владимиру Путину, а также объясняются потенциальные экономические выгоды от мира", - объяснил автор публикации.

Преимущества прекращения боевых действий в Украине

Наиболее недооцененным преимуществом прекращения боевых действий, особенно с точки зрения США, является то, что это ослабит усилия некоторых стран по лишению доллара статуса мировой резервной валюты.

"США получают значительную выгоду от роли доллара в мировой торговле и инвестициях, и эта "чрезвычайная привилегия" является мощным инструментом, который можно использовать против других стран. Это одна из причин, почему санкции могут нанести реальный вред", - отметил Митчелл.

В то же время, как пишет эксперт, многие страны не любят быть уязвимыми к долларовой дипломатии, а Россия является лишь последним примером этого. Китай тоже хотел бы ослабить роль доллара, как и некоторые страны, которые не входят ни в один блок и подверглись определенному давлению со стороны американского правительства.

"Окончание военных действий в Украине, вероятно, уменьшит давление на доллар. Это хорошо для Вашингтона, но также должно быть хорошо для западного мира в целом, поскольку потенциальные альтернативы долларовому стандарту, вероятно, будут неприемлемыми", - считает обозреватель.

Также приемлемый мир в Украине означал бы большие выгоды в плане торговли и инвестиций. Известно, что американский экспорт в РФ резко упал, как и импорт, что негативно сказалось на глобальном процветании.

"Для Великобритании, которая тесно сотрудничает с США и ЕС, последствия не менее серьезны: британские компании столкнулись с подобными препятствиями, а европейская экономика в целом сталкивается с энергетическими потрясениями и нарушениями цепей поставок", - отметил Митчелл.

Что будет с международными компаниями

По словам автора публикации, после установления мира британские компании могли бы конкурировать за восстановление энергетической инфраструктуры Украины, потенциально получив контракты на десятки миллиардов долларов в рамках прогнозируемого пакета помощи на сумму более 500 млрд долларов.

"Авиация является еще одним конфликтным вопросом. Длительные санкции могут подтолкнуть Россию, Индию и другие страны к китайскому сектору коммерческих самолетов, что угрожает доминированию Boeing и будет стоить США десятки миллиардов долларов в продажах. Сама Boeing уже понесла убытки в сотни миллионов долларов из-за замораживания заказов и прекращения поставок титана из России. Британская авиакосмическая отрасль, связанная с американскими цепочками поставок через такие компании, как Rolls-Royce, терпит побочные убытки, и мир, вероятно, принесет соответствующие выгоды", - считает эксперт.

Митчелл добавил, что если Россия и Украина смогут достичь взаимовыгодного мира, то ограничения, связанные с Украиной, могут быть отменены, что позволит разблокировать торговлю без нарушения принципов.

"Хотя гуманитарные императивы побуждают к поиску мира - прекращению смертей и разрушений - экономические аргументы также являются убедительными. Если ресурсы можно перенаправить с военных расходов на продуктивный рост, это должно повысить эффективность и уровень жизни. Для Великобритании, которая является частью этого трансатлантического альянса, сообщение является четким: поддержка переговоров - это не только вопрос этики, это разумная экономика", - акцентировал автор материала.

По его словам, из-за того, что переговоры под руководством США могут активизироваться, Великобритания должна взвесить эти выгоды против растущих потерь от сохранения статуса-кво.

"Мир в Украине может ознаменовать не только конец войны, но и новую эру процветания - если мы будем достаточно смелыми, чтобы воспользоваться этой возможностью", - подытожил Митчелл.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о мирных переговорах с РФ. По его словам, Украина и Европа уже якобы подготовили мирный план окончания войны, который будет состоять из 12 пунктов.

"Никто не может, пока что, - ни президент США, ни одна из европейских стран, - не может заставить "русских" сесть за стол переговоров. Поэтому я просто удивлен даже этим сигналом, что как раз все хотят заставить "русских" начать говорить", - подчеркнул глава государства.

В то же время министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что его страна готова организовать переговоры между Украиной и РФ. Он отметил, что преимуществом Сербии является то, что она находится в дружеских отношениях со всеми сторонами конфликта.

"Сербия также входит в число стран, которые предлагают свои услуги, учитывая наш опыт, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, чтобы попытаться, при необходимости или если есть заинтересованность, провести любые переговоры... о том, как положить конец этой ужасной трагедии, которая привела к стольким жертвам и разрушениям", - добавил Джурич.

