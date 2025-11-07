В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили почти 7,8 тысячи новых легковых автомобилей. Из общего количества 71% машин реализовали частным клиентам, а 29% приобрели юридические лица. Об этом сообщает "УкрАвтопром".
По сравнению с прошлогодним показателем продажи новых легковых авто в приватном сегменте выросли на 60%, тогда как в корпоративном они уменьшились на 5%.
Как в приватном, так и в корпоративном секторах на первых местах оказались кроссоверы. Только если в первом случае лидером стал электрический Volkswagen, то юридические лица отдавали предпочтение проверенному Renault Duster.
Самые популярные модели у частных покупателей:
- Volkswagen ID.UNYX - 431 авто.
- BYD Song Plus - 382 авто.
- Toyota RAV4 - 296 авто.
- BYD Leopard 3 - 247 авто.
- Hyundai Tucson - 207 авто.
Самые популярные модели у юридических лиц:
- Renault Duster - 316 авто.
- KGM Musso Grand - 131 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado - 105 авто.
- Toyota RAV4 - 88 авто.
- Volkswagen Touareg - 84 авто.
Украинский авторынок - что интересного
Напомним, ранее специалисты назвали самые популярные свежепригнанные легковушки в Украине. На первой позиции оказался Volkswagen Golf с показателем в 951 автомобиль. Далее следуют Tesla Model Y и Tesla Model 3, которые вместе с Nissan Leaf вывели электрокары на новый уровень продаж.
Также сообщалось, что в прошлом месяце на внутреннем рынке нашей страны сервисные центры МВД зарегистрировали 77,8 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых авто. В этом сегменте на первом месте оказался Volkswagen Passat.