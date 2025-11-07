У частных клиентов самым популярным автомобилем оказался Volkswagen ID.UNYX.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили почти 7,8 тысячи новых легковых автомобилей. Из общего количества 71% машин реализовали частным клиентам, а 29% приобрели юридические лица. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

По сравнению с прошлогодним показателем продажи новых легковых авто в приватном сегменте выросли на 60%, тогда как в корпоративном они уменьшились на 5%.

Как в приватном, так и в корпоративном секторах на первых местах оказались кроссоверы. Только если в первом случае лидером стал электрический Volkswagen, то юридические лица отдавали предпочтение проверенному Renault Duster.

Видео дня

Самые популярные модели у частных покупателей:

Volkswagen ID.UNYX - 431 авто. BYD Song Plus - 382 авто. Toyota RAV4 - 296 авто. BYD Leopard 3 - 247 авто. Hyundai Tucson - 207 авто.

Самые популярные модели у юридических лиц:

Renault Duster - 316 авто. KGM Musso Grand - 131 авто. Toyota Land Cruiser Prado - 105 авто. Toyota RAV4 - 88 авто. Volkswagen Touareg - 84 авто.

Украинский авторынок - что интересного

Напомним, ранее специалисты назвали самые популярные свежепригнанные легковушки в Украине. На первой позиции оказался Volkswagen Golf с показателем в 951 автомобиль. Далее следуют Tesla Model Y и Tesla Model 3, которые вместе с Nissan Leaf вывели электрокары на новый уровень продаж.

Также сообщалось, что в прошлом месяце на внутреннем рынке нашей страны сервисные центры МВД зарегистрировали 77,8 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых авто. В этом сегменте на первом месте оказался Volkswagen Passat.

Вас также могут заинтересовать новости: