Милли Бобби Браун впервые прокомментировала заявления о буллинге со стороны Дэвида Гарбора.

Актеры Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор развеяли слухи о буллинге на съемках "Очень странных дел". Они встретились на премьере пятого сезона сериала и мило обнялись.

На днях в СМИ распространилась информация о том, что 21-летняя Милли Бобби Браун подверглась травле от своего старшего партнера по съемкам Дэвида Гарбора. Однако, ни актеры, ни создатели сериала "Очень странные дела" не стали комментировать ситуацию.

Как вот состоялась премьера финального сезона сериала в Лос-Анджелесе, где были замечены вместе Бобби Браун и Харбор. Netflix распространил видео их трогательной встречи.

Актеры довольно мило вели себя на красной дорожке: обнимались и позировали вдвоем для фотографов, тем самым полностью закрывая вопрос о проблемах на съемках.

Впоследствии Милли пообщалась с журналистом Entertainment Tonight. Актриса отметила, что наоборот благодарна Дэвиду за то, что был рядом с ней в течение почти 10 лет съемок сериала, где они играли отца и дочь.

"Да, это было что-то особенное, что он был со мной на протяжении всего пути... Я, конечно, имею особую связь с Дэвидом, потому что у нас отношения отца и дочери, и мы снимаем каждую сцену вместе - вы это увидите в 5-м сезоне. Поэтому для меня большая честь сыграть Одиннадцать и познакомиться с такими замечательными людьми в течение этого времени", - поделилась она.

