Девушка считает, что ее совесть чиста.

Победительница романтического реалити "Холостяк-13" Инна Белень прокомментировала заявления о том, что ее роман с ветераном Александром Тереном был ненастоящим.

Напомним, ранее подруга бывшего "Холостяка" Елена Мандзюк заявила, что Терен и Белень не сходились. Сам главный герой 13 сезона признался, что вообще не хотел никого выбирать в финале шоу, однако вынужден был это сделать по контракту.

В интервью Наталье Бобок девушка рассказала, что ее очень задевало все, что рассказывали об их отношениях чужие ей люди. По словам Белень, речь идет не о самом Александре, а о его "знакомых":

"А о Саше... Я считаю, что из разных ситуации можно выйти по-разному. И если есть уважение друг к другу, то оно или остается, или нет. С моей стороны уважение осталось, поэтому я никак не комментировала. Хотя меня звали на столько скандальных интервью по поводу разрыва и языкового конфликта".

По словам Инны, после просмотра интервью Терена, в котором он рассказывал, что они жили отдельно, она поняла, что ее совесть чиста. Девушка говорит, что могла бы показать фрагменты переписки, которые бы доказали ее правоту, однако не хочет этого делать.

"Люди просто все видят. Моя совесть чиста, я понимаю, что сделала все. Я поддерживала этого человека, я была рядом. Если он сказал, что этого не было, это остается на его совести", - добавила Белень.

Напомним, недавно блогерша Елена Мандзюк, которой приписывали роман с Тереном, заблокировала его в сети и объявила о разрыве.

