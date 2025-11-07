В субботу еще будет спокойная погода, а в воскресенье во многих областях задождит.

В ближайшие выходные, 8 и 9 ноября, погода в Украине начнет меняться. В субботу еще будет сухо и отностильно тепло, а в воскресенье во многих областях задождит и местами снизится температура. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +11°. В воскресенье ночью ожидается +3°, а днем +11°, пасмурно, дождь.

Во Львове в субботу ночью +2°, днем +12°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +4°, днем +12°, пасмурно.

В Луцке в субботу ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, ночью +3°, днем +12°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +2°...+13°. В воскресенье температура будет +4°...+13°, пасмурно, дождь.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +16°. В воскресенье - пасмурно, +7°...+16°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +2°, днем +13°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°. В воскресенье температура составит +3°...+14°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +8°...+17°. В воскресенье +8°...+17°, облачно с прояснениями.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье ночью ожидается +7°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет ясно. Температура ночью +4°, днем +10°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью +4°, днем +10°. В воскресенье - ясно, температура составит +3°, днем +13°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +1°, днем до +11°. В воскресенье ночью температура составит +3°, днем столбики термометров покажут +9°, пасмурно, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +3°, днем +11°, небольшая облачность. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +5°, днем +11°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +10°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +6°...+11°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +13°. В воскресенье - пасмурно, ливень, +7°...+9°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +9°, днем +13°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +10°...+16°.

