Многомиллионные штрафы получили 7 украинских банков.

Национальный банк в октябре оштрафовал семь банков и четыре небанковских финучреждения в Украине за нарушение финансового мониторинга.

Как сообщила пресс-служба регулятора, финансовые организации нарушили требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства.

Банк "Альянс" получил штраф в 67,6 млн грн за ненадлежащее управление рисками в отношении новых продуктов, недостаточную проверку клиентов, неприменение риск-ориентированного подхода и задержки в предоставлении данных Нацбанку. Также банку начислили дополнительный штраф в 15,9 млн грн за нарушение ряда требований, в том числе ненадлежащую проверку клиентов с высоким риском и членов семьи политически значимого лица.

"МТБ Банк" оштрафован на 75 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов и нарушения в управлении рисками. Еще 3,2 млн грн банк должен заплатить за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению валютного надзора.

"Универсал Банк" получил штраф в 27,3 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, в том числе высокорисковых, проблемы с внутренними документами и несвоевременное информирование об операциях клиентов с замороженными активами.

Штраф в 11 млн грн начислен "Укрсиббанку" за ненадлежащую проверку клиентов, неприменение риск-ориентированного подхода и несвоевременное представление Национальному банку необходимых документов. Еще 500 тыс. грн штрафа назначено за нарушение обязанности сообщать об определенных пороговых финансовых операциях.

"РВС Банк" оштрафовали на 3,8 млн грн за неприменение риск-ориентированного подхода. "Коминбанк" должен уплатить 1,05 млн грн за невыполнение банком обязанности установить высокий уровень риска деловых отношений в отношении клиентов, связанных со страной-агрессором. "Идея Банк" оштрафован на 500 тыс. грн за несвоевременное выполнение решения о приостановлении финансовых операций по счету клиента банка.

Что касается небанковских финучреждений, то штраф в 731 тыс. грн получила финансовая компания "Мустанг Финанс" за ряд нарушений требований законодательства. "НоваПей Кредит" оштрафован на 255 тыс. грн за ненадлежащую проверку клиентов и неприменение риск-ориентированного подхода.

"ФК "Абекор" должен заплатить 595 тыс. грн за ненадлежащую разработку процедур управления рисками и ненадлежащую проверку клиентов.

В сентябре Нацбанк наказал три банка и 10 небанковских финучреждений в Украине, наложив на них многомиллионные штрафы за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства.

В июне финансовый партнер "Новой почты" платежная система NovaPay получила решение Национального банка о штрафе в размере 90 млн грн. Большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга клиентов.

