Российские захватчики продвинулись в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщают аналитики DeepState.

В частности РФ имела успехи в районе Прилепки на севере Харьковской области в районе Волчанска. Также оккупанты проснулись неподалеку Владимировки в Донецкой области в районе Добропольского выступа.

Ранее аналитики DeepState также сообщали, что РФ наращивает количество штурмов в районе Покровска. По данным экспертов, это свидетельствует о попытках оккупантов ускорить захват города, на что россияне не жалеют резервы.

Между тем The Economist отмечает, что успехи РФ в этом районе сделали ситуацию для Сил обороны Украины безнадежной. Журналисты пишут, что Силы обороны пытаются отвоевать часть позиций для того, чтобы другие защитники смогли выйти из окружения. Также издание отмечает, что Покровск может стать плацдармом для России для следующих продвижений.

Также в DeepState сообщают об успехах РФ в Запорожской области. В частности, по их данным, оккупанты захватили населенный пункт Павловка. Впрочем в Силах обороны юга эту инфомацию опровергают. Там заявили, что украинские защитники держат оборону в этом населенном пункте.

