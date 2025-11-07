Как уверяют во власти, государство не потратит дополнительно на программу УЗ-3000 ни копейки.

Программа УЗ-3000, согласно которой украинцы могут бесплатно путешествовать по железной дороге, заработает с 1 декабря.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Это возможность для всех граждан Украины. Она должна запуститься с 1 декабря и будет реализовываться в течение четырех месяцев, когда низкий спрос на "Укрзализныцю", но есть постоянные высокие расходы "Укрзализныци", - отметила глава Кабмина.

По ее словам, государственных дотаций на "Укрзализныцю" в следующем году будет выделено не менее 15 млрд гривень (в этом - около 13 млрд грн), поскольку предприятие убыточно. Однако конкретно программа УЗ-3000 ничего не будет стоить бюджету.

"15 млрд гривен и УЗ-3000 - несвязанные вещи", - уточняет Свириденко.

Воспользоваться программой украинцы смогут именно в течение зимнего сезона, когда поезда идут полупустыми.

"Себестоимость пассажирских перевозок выше стоимости билета. Ранее этот дисбаланс компенсировался за счет карго-перевозок. Из-за войны объемы карго-перевозок уменьшаются и этого ресурса не хватает", - пояснила премьер.

Согласно новой программе УЗ-3000 от "Укрзализныци", каждый украинец сможет бесплатно проехать железнодорожными путями 3 тысячи километров в пределах страны. Однако доступными будут такие поездки только в период низкой мобильности, когда вагоны едут полупустыми. На определенные виды билетов эта программа не распространяется.

Кроме того, чтобы компенсировать расходы на эту программу, для мест в вагонах 1-го класса, СВ и поездах международного сообщения "Укрзализныця" введет динамическое формирование цены на билеты и дополнительные сервисы.

