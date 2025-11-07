Две страны НАТО разворачивают антидронную систему, протестированную в Украине, - AP

Польша, Румыния и Дания первыми получат американскую систему Merops, способную обнаруживать и уничтожать российские беспилотники с помощью искусственного интеллекта.

После серии вторжений российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО, альянс начал масштабное усиление обороны на восточном фланге. Польша и Румыния уже разворачивают новую американскую систему обнаружения и уничтожения дронов Merops, испытанную в Украине, сообщает Associated Press.

Компактная система, которая помещается в кузове обычного пикапа, использует искусственный интеллект для обнаружения, сопровождения и уничтожения дронов даже в условиях, когда глушится спутниковая или радиосвязь. Merops способна самостоятельно приближаться к вражескому беспилотнику, анализировать угрозу и открывать огонь - или передавать данные другим силам для перехвата.

"Эта система обеспечивает нам очень точное обнаружение и позволяет дешево сбивать дроны по низкой цене. Это гораздо эффективнее, чем поднимать F-35 в воздух для уничтожения дронов ракетой", - отметил полковник Марк Маклеллан из Объединенных сухопутных сил НАТО.

По его словам, Merops поможет защищать как критическую инфраструктуру, так и мобильные подразделения армии. Систему уже начали размещать в Польше и Румынии, а Дания также объявила о закупке технологии.

Потребность в таких системах возросла после того, как в сентябре около 20 российских дронов нарушили польское воздушное пространство, а вскоре Румыния и ряд европейских аэропортов - в Мюнхене, Берлине, Брюсселе и Копенгагене - вынуждены были временно прекратить работу из-за появления беспилотников.

Хотя не все инциденты удалось напрямую связать с Россией, в НАТО признают, что альянс нуждается в масштабной оборонной модернизации.

"Merops - это первый этап построения новой оборонительной линии, и этот процесс займет два-пять лет", - пояснил бригадный генерал Томас Ловин.

Инвестиции в систему осуществил бывший руководитель Google Эрик Шмидт, который поддерживает развитие военных AI-технологий для западных армий.

Европа строит "стену из дронов"

ЕС и НАТО параллельно работают над созданием единой "стены из дронов" - многоуровневой системы противодействия беспилотникам от Норвегии до Турции. В рамках этого проекта США предлагают развернуть сеть датчиков и командных центров, которые будут координировать оборону восточного фланга.

"Мы видим, что Россия делает в Украине. И мы должны быть к этому готовы", - заявил бригадный генерал Закариас Эрнандес из Командования союзных сил НАТО.

Система Merops уже показала эффективность в Украине, где ее тестировали во время боевых действий. Именно эти испытания стали решающими в выборе технологии для Европы.

Европа защищается от дронов - последние новости

Как сообщал УНИАН, Европу в последние месяцы донимают неизвестные дроны. На фоне этих вторжений появилась идея "стены дронов". Она заключается в создании общего "щита" в Европе против вражеских беспилотников. Это будет не физический барьер, а скоординированная сеть систем слежения за дронами, предположительно, с использованием радаров, систем подавления и обменом информацией.

Европейская комиссия планирует запустить "стену дронов" уже к концу 2026 года. Полная функциональность этой системы обороны ожидается к концу 2027 года, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

