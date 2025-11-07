Особенно сложная ситуация наблюдается среди молодежи и людей пожилого возраста.

В Германии, где находится много беженцев из Украины, зафиксировано заметное снижение эффективности программ трудоустройства для получателей государственного пособия Bürgergeld - каждый второй получатель госпособия через 3 месяца снова теряет работу. По данным издания BILD, большинство тех, кто выходит на работу с помощью центров занятости, спустя несколько недель вновь обращаются за социальной поддержкой.

В 2024 году с помощью центров занятости работу нашли около 837 тысяч человек, однако лишь 401 тысяча смогла удержаться на новом месте более трех месяцев. Остальные — около 53% — снова оказались в системе госпомощи. По сравнению с 2021 годом часть успешных трудоустройств сократилась с 51,6% до 47,9%.

Особенно сложная ситуация наблюдается среди молодежи и людей пожилого возраста: среди граждан младше 25 лет на стабильных рабочих местах остались лишь 46,3%, а среди людей старше 55 лет — 46,4%. Еще хуже положение у семей с детьми и матерей-одиночек — из этой категории выйти из системы пособий смогла только треть получателей.

Представитель партии "Альтернатива для Германии" по социальным вопросам Рене Шпрингер назвал такие данные "позором для системы занятости" и подчеркнул, что высокий уровень возврата к пособиям свидетельствует о провале текущей политики трудоустройства.

"Каждый второй получатель Bürgergeld возвращается в систему соцпомощи спустя короткое время после выхода на работу. Это показывает, насколько провалена нынешняя политика занятости", — заявил он.

