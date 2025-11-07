Квартира Гетманцева за почти миллион евро в Ницце подрывает доверие к власти, - политолог Голобуцкий

Информация о приобретении семьей главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева квартиры во Франции вызывает общественное возмущение и подрывает доверие к власти, считает политолог Алексей Голобуцкий.

"Я много уже о них узнал разного и ничему не удивляюсь. Но иногда очередная информация все же немного сбивает с ног", - написал Голобуцкий в соцсети.

По его словам, журналист Сергей Иванов обнародовал документы, свидетельствующие о покупке семьей Гетманцева апартаментов во французской Ницце площадью 142 кв. м стоимостью 930 тыс. евро (примерно 45 млн грн).

"Франция, Ницца, Средиземноморское побережье. Скромные апартаменты в нескольких кварталах от моря. Местные источники утверждают, что это цена без ремонта, который может стоить еще на 30-50% дороже", - отметил политолог.

Голобуцкий отметил, что подобные факты являются проявлением пренебрежения к обществу со стороны чиновников, которые публично призывают граждан "затягивать пояса".

"Какой все же позор", - подытожил он.