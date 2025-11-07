Продать доллар можно в среднем по курсу 41,80 грн, а евро - 48,15 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 7 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 42,27 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне 7 ноября вырос на 3 копейки и составляет 48,83 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,15 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,07 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,00 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,75 грн/евро, а курс продажи - 48,60 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 7 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,52 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 грн, а евро не выйдет за пределы 50 грн. По его словам, в конце осени традиционно растет спрос на валюту. Поэтому на этом прежде всего обменники могут ловко сыграть, расширяя спред в сторону более высокого курса продажи.

