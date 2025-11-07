Следуя этим простым советам, можно сохранить тепло, не тратя лишнего. Уют, комфорт и экономия — отличное сочетание для зимы.

Когда за окном холодает, хочется сделать дом теплее, но включать обогрев на полную - удовольствие недешёвое. К счастью, rкак пишет Southern Living, эксперты предлагают простые способы сохранить тепло без лишних затрат.

Что делать, если отопления нет - как согреться

Наденьте шерстяные носки

Наденьте теплые носки или домашние тапочки. "Вы будете удивлены, насколько теплее становится, когда ноги не касаются холодного пола", — говорит Тим Алагушов, операционный директор IRBIS Air, Plumbing & Electrical. Шерсть отлично сохраняет тепло и помогает комфортно чувствовать себя.

Проверьте утепление

Если в доме постоянно прохладно, причина может быть в плохой теплоизоляции. "Плохо утеплённый чердак выпускает тепло через крышу, — отмечает Кори Лайонс из Koala Insulation. — До 90% домов недоутеплены. Утеплите чердак, полы и стены".

Используйте "тепловой режим" штор

Днём открывайте шторы и жалюзи на окнах, куда попадает солнце — это естественный источник тепла. А вечером обязательно закрывайте их, чтобы сохранить накопленное тепло. По словам экспертов, до 30% теплопотерь приходится именно на окна.

Используйте тепло духовки

После готовки не закрывайте дверцу духовки сразу — дайте тёплому воздуху выйти на кухню. Остаточное тепло быстро поднимет температуру в помещении без лишних затрат.

Устраните сквозняки

Даже небольшие щели у дверей и окон могут свести на нет всё тепло. Пройдитесь по периметру и заделайте трещины герметиком или уплотнителем. Можно также использовать так называемые "змейки" — валики, которые укладываются у нижней части двери.

Утеплите кровать

Холодные ночи легче пережить, если заранее заменить постельное бельё на флисовое или фланелевое. Добавьте тёплый плед или толстое одеяло.

Постелите ковры

На холодном полу теряется много тепла. Ковры создают дополнительный слой изоляции и делают помещение уютнее. Особенно эффективны плотные шерстяные или ворсистые ковры: они удерживают воздух и препятствуют охлаждению пола.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как утеплить входную дверь.

