Россия масштабно внедрила сеть противодронных радаров СКВП, из-за чего украинские силовые возможности рискуют серьезно снизиться.

Россия за год создала комплексную систему противодействия украинским разведывательным беспилотникам, и ключевым элементом в ней являются не столько зенитные дроны, сколько радиолокационные станции - в частности РЛС СКВП (Система контроля воздушного пространства). Об этом в интервью Defense Express отметил специалист Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, полноценная работа высокоточных средств поражения, к которым относят и системы вроде HIMARS, зависит от достоверной и актуальной разведки. Если враг перекроет подход к целям через сеть РЛС и зенитных дронов, то и удары ракетной артиллерией потеряют эффективность.

СКВП - компактная радиолокационная станция с неподвижной фазированной антенной (примерно 1,2×1 м) и углом обзора около 90° - работает в S-диапазоне (примерно 2700-3100 МГц). Станции обычно устанавливают в низинах в 5-7 км от линии фронта, где их труднее обнаружить, и они способны обнаруживать БПЛА на расстоянии до 20 км. После этого по обнаруженным целям наводятся операторы зенитных дронов, расположенные на 2-5 км от РЛС.

"Флэш" говорит, что прежде чем уничтожить цель - ее надо увидеть. И сейчас 90% противодронной системы обзора - это СКВП. Россия в значительной степени скопировала и масштабировала идеи, которые появились в Силах обороны Украины весной-летом 2024 года.

Обнаружение таких РЛС - нетривиальная задача. Их сложно зафиксировать наземными средствами РЭБ из-за маскировки в ландшафте и минимальной тепловой сигнатуры. Спутники радиотехнической разведки могут заметить излучение, но дают только "район" цели. Визуальный поиск с дронов при этом остается единственным способом точно локализовать станцию. Ключевыми ориентирами для поиска являются источники питания (примерно 1 кВт) и активность личного состава возле тайников.

Другая предлагаемая контрмера - дроны с пассивной радиолокационной головкой самонаведения, похожие на AGM-88 HARM или израильские Harpy/Harop. Однако эксперты скептически относятся к их эффективности против малых РЛС типа СКВП: это оружие создавалось для больших обзорных радаров, а эффективным оно было в основном в условиях открытого рельефа.

"Флэш" отмечает, что Украине необходимо проектировать специальные решения для обнаружения и нейтрализации маленьких, малозаметных РЛС в сложном рельефе.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия все чаще используют дроны с большей дальностью полета, чтобы поражать вражеские цели, которые ранее были недосягаемы. Украинские солдаты рассказали Business Insider, что использование дронов средней дальности становится все более распространенным.

Отмечается, что дальнейшее расширение зоны поражения свидетельствуют о том, что обе стороны конфликта адаптируют свои подходы из-за изменений поля боя, и это еще раз подчеркивает роль дронов в войне.

