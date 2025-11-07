Будет ли иметь место нападение РФ на НАТО, зависит от поведения стран-членов Альянса, заявил генерал.

Россия может нанести ограниченный удар по НАТО "уже завтра", если захочет, а к 2029 году - уже гораздо более масштабный, так как Москва активно перевооружается. Об этом заявил глава объединенного оперативного командования союзников по НАТО, немецкий генерал-лейтенант Александр Сольфранк в интервью Reuters.

"Если взглянуть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра. Небольшую, быструю и ограниченную регионом, ничего масштабного - для этого Россия слишком занята в Украине", - сказал он журналистам.

По словам Сольфранка, нападет ли Россия на НАТО, зависит от трех факторов: военной мощи Москвы, ее военных достижений и руководства.

"Эти три фактора приводят меня к выводу, что нападение России вполне возможно. Будет ли оно иметь место или нет, во многом зависит от нашего собственного поведения", - подчеркнул генерал-лейтенант.

НАТО обошло Россию в производстве боеприпасов - что известно

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса переламывают ситуацию по производству боеприпасов. По его словам, НАТО не отстает от России в этом вопросе.

Рютте подчеркнул, что сейчас в странах НАТО производят больше боеприпасов, чем производили в предыдущие десятилетия. Он отметил, что такой прогресс надо развивать и в других направлениях.

