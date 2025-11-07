Одного лишь таланта мало, решающую роль играют усилия, которые прилагает человек.

Каждый всегда стремится быть успешным, и мы часто ищем секреты успеха тех, кто уже на вершине. Многие считают, что эти люди очень умные, мотивированные и имеют какой-то особый талант, но на самом деле это не так.

Как рассказывает Your Tango, во время интервью в подкасте Мел Роббинс психолог Анжела Дакворт заявила, что есть одна черта, которая объединяет успешных людей. И овладеть ею могут все.

По словам психолога, все люди, которые достигли высот, обладают решительностью и настойчивостью, чему обычный человек еще не научился.

Она объяснила, что есть люди, которые остаются преданным в течение многих лет чему-то, что их захватывает. Это касается страсти. А вот настойчивость – это гораздо более сложная работа. Речь идет о способности практиковать то, что вы еще не можете делать в совершенстве.

"Итак, часть настойчивости заключается в том, поднимаешься ли ты снова в очень плохие дни? Итак, если ты сочетаешь страсть к долгосрочным целям с настойчивостью в достижении долгосрочных целей, то ты имеешь то качество, которое я считаю общим знаменателем для выдающихся достижений в каждой области, которую я изучала", – пояснила она.

Вы можете развивать эту черту и внедрять ее в ежедневную рутину. Отмечается, что талант – это прекрасно, но без усилий он никуда не приведет.

" Осознание того, что успех не зависит только от таланта, дает огромную силу. Люди, которые имеют настоящий талант, редко полагаются только на него; обычно они также имеют определенный уровень настойчивости. Это означает способность проявлять себя даже тогда, когда энтузиазм угасает или ситуация кажется неопределенной. Это означает понимание того, что все не произойдет за одну ночь, а нужно просто приложить усилия и упорно работать, чтобы достичь цели", – говорится в материале.

Люди, которые отказываются сдаваться, проявляют себя снова и снова. Просто потому, что то, чем они занимаются, для них достаточно важно, чтобы не останавливаться.

