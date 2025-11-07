Премьера запланирована на декабрь.

Вышел новый трейлер фэнтезийного сериала от Disney о Перси Джексоне, второй сезон которого стартует уже вскоре.

Как сообщает Screen Rant, новый анонс дает более четкое представление фанатам о втором сезоне сериала "Перси Джексон и Олимпийцы". Традиционно сюжет основан на приключенческой трилогии Рика Риордана. Основой второго сезона стала книга "Море чудовищ".

Перси со своими друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти лагерь полукровок. Кроме школы, парень будет пытаться вернуть своего друга Гровера и победить в столкновении с Люком, который возглавляет восстание полубогов против олимпийцев. Также в новых сериях будет уделено больше экранного времени сводному брату главного героя - циклопу Тайсону.

В актерский состав традиционно входят Уокер Скобелл, Лия Сава Джеффрис и Ариан Симхарди. Также зрители увидят Дэниел Димер, Диор Гуджон, Кортни Б. Вэнс, Сандра Бернхард, Кристен Шаал и другие.

Перси Джексон и Олимпийцы 2 сезон - трейлер

Премьера второго сезона "Перси Джексон и Олимпийцы" состоится 10 декабря. Стоит отметить, что сериал уже был продолжен. Третья часть находится в производстве.

