Вышел новый трейлер фэнтезийного сериала от Disney о Перси Джексоне, второй сезон которого стартует уже вскоре.
Как сообщает Screen Rant, новый анонс дает более четкое представление фанатам о втором сезоне сериала "Перси Джексон и Олимпийцы". Традиционно сюжет основан на приключенческой трилогии Рика Риордана. Основой второго сезона стала книга "Море чудовищ".
Перси со своими друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти лагерь полукровок. Кроме школы, парень будет пытаться вернуть своего друга Гровера и победить в столкновении с Люком, который возглавляет восстание полубогов против олимпийцев. Также в новых сериях будет уделено больше экранного времени сводному брату главного героя - циклопу Тайсону.
В актерский состав традиционно входят Уокер Скобелл, Лия Сава Джеффрис и Ариан Симхарди. Также зрители увидят Дэниел Димер, Диор Гуджон, Кортни Б. Вэнс, Сандра Бернхард, Кристен Шаал и другие.
Перси Джексон и Олимпийцы 2 сезон - трейлер
Премьера второго сезона "Перси Джексон и Олимпийцы" состоится 10 декабря. Стоит отметить, что сериал уже был продолжен. Третья часть находится в производстве.
К слову, недавно был обнародован трейлер другого популярного сериала - "Очень странные дела".