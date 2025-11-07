По слухам, не все в королевской семье обрадовались такому решению.

Принц Гарри отреагировал на возвращение Меган Маркл к актерской деятельности, которую она ставила на паузу. Мужчина поддержал свою звездную избранницу.

44-летняя Меган Маркл возвращается в кино. Она сыграет саму себя в новом фильме от студии Amazon "Близкие личные друзья". Эта роль знаменует возвращение королевской особы к ее первоочередной профессии

Однако, не все восприняли эту новость с восторгом. Некоторые - захейтили герцогиню Сассекскую за такое решение. Более того, в сети распространились слухи о том, что королевская семья может лишить Меган титула.

Видео дня

Впрочем, муж Меган - принц Гарри - очевидно, поддерживает ее во всем. По информации источников британского издания Mirror, он положительно отреагировал на возобновление актерской деятельности Маркл.

"Принц Гарри, конечно, очень поддерживает ее и просто хочет, чтобы Меган делала все, что приносит ей радость", - отметил инсайдер.

По мнению Гарри, возвращение Меган к актерству - это самое искреннее решение, которое приняла его жена после того, как они покинули королевскую семью.

Стоит отметить, что съемки фильма "Близкие личные друзья" пройдут в родном для Маркл Лос-Анджелесе, а эта роль станет первой после восьмилетнего перерыва и свадьбы с принцем Гарри.

Ранее УНИАН писал, принца Гарри и его жену Меган Маркл хотят вернуть в Великобританию из США.

Вас также могут заинтересовать новости: