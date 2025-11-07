Валерий Романенко считает, что эти самолеты могут быть полезны именно сейчас.

Легкие турбовинтовые штурмовики Super Tucano могут стать полезными для Украины, в частности, для сбивания российских "Шахедов". Такое мнение высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью УНИАН.

Дешевая альтернатива истребителям

Он отметил, что у этого самолета неплохой турбовинтовой двигатель, а оборудование примерно на уровне истребителей, включая дисплей тактической обстановки. Также на этот самолет можно повесить радар.

"Надо понимать, что главное требование военных – это круглосуточность, использование самолета 24/7. Поэтому для этого ему под крыло можно повесить радар, и такая возможность будет. Именно под крыло, потому что турбовинтовой двигатель и винт могут ухудшать обзор радиолокационных лучей", - объяснил авиаэксперт.

Романенко добавил, что Super Tucano проектировался как штурмовик, но Украине эти качества не нужны. Он поделился, что у этого самолета есть четыре подвески, на одной из которых может быть радар, а еще на две можно повесить крупнокалиберные пулеметы. Эксперт подчеркнул, что уже есть производители, которые могли бы поставлять нашей стране пулеметные контейнеры.

Также Романенко заявил, что Super Tucano являются довольно компактными самолетами. Более того, они примерно в три раза дешевле истребителей.

"А по своим скоростным характеристикам - это самолеты повышенной летной подготовки. Поэтому их не нужно будет осваивать годами. Это тот случай, когда для освоения самолета хватит трех месяцев", - сказал авиаэксперт.

Кроме того, Super Tucano является двухместным самолетом, благодаря чему пилот может управлять им, а оператор помогать с наведением на цель, добавил Романенко.

"Есть прицел оптический, радар только для обнаружения. Возможна подвеска оптоэлектронной системы, то есть если условия позволяют, можно не включать радар, ведь он обнаруживает эти самолеты. Это важно у фронта, где радиоэлектрическая разведка россиян сразу обнаружит, что здесь работают наши самолеты-перехватчики", - рассказал авиаэксперт.

Что Украина может делать с самолетами Super Tucano

Романенко считает, что эти самолеты полезны именно сейчас. По его словам, идея закупить Super Tucano появилась еще в начале полномасштабной войны, но Воздушные силы выступили против этого, так как они находились бы в зоне поражения зенитно-ракетных комплексов, что могло бы привести к дружественному огню.

"Но сейчас авиация активно участвует в сбивании "Шахедов". В частности, вертолеты армейской авиации, которые показывают одни из лучших результатов. На некоторых бортах по полсотни отметок о сбивании и больше. Но у вертолетов максимальная скорость - это 320-330 километров в час. За ночь он сбивает 2-3 "Шахеда". А такой самолет со скоростью в 600 километров – сбивает один "Шахед" и его оперативно можно перебросить и навести на другую цель", - поделился эксперт.

По словам Романенко, Украине стоит сформировать хотя бы эскадрилью Super Tucano, чтобы они могли сбивать "Шахеды" у линии фронта и прикрывать прифронтовые города. Он подчеркнул, что эти самолеты неплохо справляются с дронами на малых высотах.

"Но здесь важно понимать, что их эффективность будет зависеть от высоты полета "Шахеда". Если россияне будут запускать их на малых высотах, эти самолеты смогут перехватывать их возле прифронтовых городов. Или выходить в море и перехватывать их у побережья. Если "Шахеды" выпускают на высоте 3000 метров, как это происходит в последнее время, то эти самолеты уже будут более полезны в глубине - у фронта им нечего будет делать, потому что их там сбивают", - отметил авиаэксперт.

Швеция может помочь Украине в финансировании сделки по поставке самолетов Gripen

Ранее министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил агентству Reuters, что Стокгольм и Украина добились прогресса в финансировании крупной сделки, которая может включать закупку Киевом до 150 истребителей Gripen E. По его словам, Швеция может профинансировать часть сделки за счет военной помощи.

Отмечается, что стоимость потенциальной сделки не разглашается, но производитель Saab в третьем квартале продал Таиланду четыре самолета Gripen в рамках заказа на сумму 563 млн долларов США, что вызывает вопросы о способности Украины профинансировать эту покупку.

