Простые советы от экспертов, как создать идеальные условия, чтобы рождественник покрылся яркими цветами в самый разгар зимы.

Декабрист, или рождественник, — это необычный кактус, который радует яркими розовыми цветами зимой. Несмотря на то, что он относится к семейству кактусовых, его родина — влажные тропические леса, поэтому он не любит пересыхания, говорится на сайте Марты Стюарт.

"Это джунглевый кактус, ему нужна влага. Я часто поливаю его под душем, чтобы смыть пыль и имитировать дождь", - рассказала эксперт по комнатным растениям Лиза Штайнкопф.

Когда должен цвести декабрист - почему важно соблюдать сроки

Цветение декабриста требует подготовки. В отличие от многих других комнатных растений, он закладывает бутоны только при определённых условиях. Чтобы к Рождеству куст покрылся цветами, важно создать ему "зимний" режим заранее.

Как заставить декабрист цвести

Главный секрет — прохлада и короткий световой день. "Чтобы декабрист зацвел, нужно держать его в прохладном помещении с температурой +12…+15 °C и обеспечивать около 13 часов темноты в течение четырёх недель осенью", — советуют эксперты.

Если летом растение стояло на улице, можно воспользоваться естественным охлаждением. "Осенью, когда ночная температура опускается до +8…+10 °C, просто не спешите заносить горшок в дом. После такой прохлады декабрист быстро выпускает бутоны", - говорит Лиза Штайнкопф.

Как ухаживать за декабористом в течение года - советы

Чтобы декабрист цвел обильно, ему нужно достаточно света круглый год. Лучше всего ставить горшок у западного или восточного окна, где есть яркое, но рассеянное освещение. Недостаток света — частая причина, по которой растение не зацветает.

Также важно поворачивать горшок примерно на четверть оборота при каждом поливе — тогда цветы появятся равномерно со всех сторон. Почва должна быть постоянно слегка влажной, но не заболоченной.

Как продлить цветение декабриста зимой?

Чтобы бутоны дольше держались, держите растение подальше от отопительных приборов и в прохладном месте. В этот период особенно важно не пересушивать землю — если субстрат высохнет, цветы быстро завянут и опадут.

Как ухаживать за декабристом после цветения - правила

После того как цветы увяли, декабристу нужно дать отдохнуть. Уменьшите полив и поставьте растение в более прохладное место. Засохшие цветы можно аккуратно удалить. Весной декабрист можно слегка обрезать — это стимулирует рост новых побегов и, как следствие, большее количество цветков в следующем сезоне.

Декабрист неприхотлив, если знать его особенности: любит прохладу, влажность, рассеянный свет и внимательный уход. При правильных условиях он будет радовать ярким зимним цветением год за годом.

