Почти 14 млрд грн: Метинвест Ахметова отчитался об уплате налогов с начала года

Военный сбор за 9 месяцев этого года вырос более чем втрое против аналогичного периода 2024 года.

Компания Метинвест, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев 2025 года уплатила 13,8 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В тройке крупнейших по объему отчислений - 3,3 млрд грн платы за пользование недрами, 2,6 млрд грн единого социального взноса и 2,4 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Также украинские предприятия Метинвеста в январе-сентябре 2025 года перечислили 1,4 млрд налога на прибыль и 499 млн грн экологического налога. Военный сбор за 9 месяцев этого года вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 694 млн грн, а плата за землю - на 7%, до 1 млрд грн.

"Металлургия традиционно является одним из главных источников наполнения государственного бюджета и поставки валюты в экономику Украины. Сегодня она еще и надежный тыл для фронта. Метинвест продолжает работать ради победы и будущего нашей страны. Мы убеждены: финансовая ответственность бизнеса это основа обороны и восстановления государства", - отметил гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов грн. Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".