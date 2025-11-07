Вика поделилась, какие женщины нравятся актеру.

Участница "Холостяка-14", Виктория Крылас, которая уже вылетела из проекта, рассказала, действительно ли Тарас Цымбалюк выбирает девушек по определенному типажу.

В сети ходят слухи о типаже девушек, которые нравятся главному холостяку страны Тарасу Цымбалюку. По версии пользователей сети, актеру больше симпатизируют блондинки, об этом думала и участница "Холостяка" Вика. Однако, как призналась девушка в интервью РБК-Украина, ее ожидания разбились после вылета на старте нового сезона реалити-шоу:

"Я так же думала об этом типаже, пока я не покинула проект. Исходя из опыта его прошлых отношений, ему в основном нравятся блондинки, поэтому из-за этого и возникают такие впечатления. На самом деле настоящая связь не зависит от внешности или типажа, а от эмоций и взаимопонимания".

Также Виктория поделилась, возникла ли "химия" между ней и Цымбалюком за время ее участия в проекте.

"Я могу сказать, что он не дал мне возможности и времени открыться и показать себя настоящую. Безусловно, Цымбалюк веселый и харизматичный человек, но иногда этого недостаточно для настоящей связи. Любви с первого взгляда у нас не было, наоборот, сначала между нами была максимальная напряженность", - рассказала она.

