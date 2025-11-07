Переговоры между делегациями двух стран состоялись на фоне сообщений о возможной отправке северокорейских военных в Россию для поддержки ее войны против Украины.

В Пхеньяне на этой неделе состоялись переговоры между высокопоставленными чиновниками Северной Кореи и России, во время которых стороны обсудили укрепление сотрудничества. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

Встречу возглавили заместитель директора Генерального политического бюро Корейской народной армии Пак Ён Ир и заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин. Стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в соответствии с "углубленными двусторонними отношениями", установленными между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.

Хотя о конкретных договоренностях не сообщалось, встреча вызвала беспокойство на Юге. По словам представителя Министерства объединения Южной Кореи Чан Юн Чжона, Сеул внимательно следит за ситуацией, но воздерживается от предположений относительно возможной отправки северокорейских военных в Россию.

Видео дня

Что предшествовало

Ранее южнокорейская разведка сообщала о признаках вербовки и обучения солдат в Северной Корее - вероятно, в рамках подготовки к дополнительному развертыванию войск в России. По оценкам, с осени 2024 года КНДР уже отправила около 15 тысяч военнослужащих и большое количество артиллерии и ракет для поддержки российской армии. Также Пхеньян согласился направить строительные бригады и саперов в Курскую область.

Переговоры между представителями КНДР и РФ состоялись вскоре после визита министра обороны США Пита Хэгсета в Южную Корею, где он обсуждал с союзниками усиление обороны перед угрозами со стороны Пхеньяна.

Вас также могут заинтересовать новости: