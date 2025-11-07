Общая стоимость проекта составляет около 190 млн евро.

В Украине начинают строительство второй евроколеи, которая будет проходить от границы с Польшей до Скнилова, что вблизи Львова. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Facebook.

Отмечается, что проект предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта (1435 мм), которая имеет протяженность около 80 км. Реализацию первого этапа планируется завершить до конца 2027 года.

В пресс-службе Минразвития общин и территорий отметили, что общая стоимость проекта составляет около 190 млн евро, из которых подтверждено 73,5 млн евро финансирования ЕС на безвозвратной основе в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF).

Видео дня

"Этот проект - часть более широкой стратегии интеграции украинской железнодорожной системы в европейское транспортное пространство. Он будет способствовать развитию логистики, повысит эффективность торговли и укрепит физические связи между Украиной и основными транспортными коридорами ЕС", - отметил Кулеба.

Европейская колея: что известно

Как писал УНИАН, отечественная железнодорожная система унаследовала советский стандарт путей. Сейчас поезда в Украине движутся по "широкой" колее в 1520 миллиметров, где на границе встречаются с более узкой европейской в 1435 миллиметров.

6 сентября "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города Европейского Союза по новой евроколее. С 12 сентября из областного центра Закарпатья начали курсировать прямые пассажирские поезда по евроколеи в Братиславу, Вену и Будапешт.

В июле Евросоюз принял решение выделить 76 миллионов евро грантовой помощи на реализацию первого этапа строительства евроколеи в Украине. После завершения работ украинские пассажирские и грузовые поезда смогут без пересадок, без смены тележек и без остановок на границе следовать в Польшу и страны ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: