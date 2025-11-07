Подписание соглашений о поставках редкоземельных металлов со странами Центральной Азии усилит влияние США в этом богатом полезными ископаемыми регионе.

Ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов, а также подавляющая монополия Пекина на переработку жизненно важных минералов вынуждают Вашингтон искать альтернативные источники сырья и его переработки.

Как пишет The Economist, оптимальным вариантом является регион Центральной Азии, которая обладает богатыми запасами нефти, газа и энергоносителей, а также стремится диверсифицировать свои экономические и военные партнерства, отдалившись от России и Китая.

Так, в четверг в Белом доме президент США Дональд Трамп провел встречу с лидерами пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - в рамках продолжающихся усилий Вашингтона по укреплению своего влияния в этом регионе, богатом полезными ископаемыми.

"Если вы — Соединенные Штаты и хотите конкурировать, вам нужно найти другие страны без строгих экологических норм, готовые принять у себя", — заявил бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни.

Так, в течение первых шести месяцев второго срока Трампа Белый дом подписал торговые соглашения со странами Центральной Азии на общую сумму 12,4 миллиарда долларов. А на этой неделе, как сообщается, министр торговли США Говард Лютник выступил посредником в переговорах между американской компанией Cove Kaz Capital Group и суверенным фондом благосостояния Казахстана о разработке двух крупных месторождений. Страна имеет доступ к одному из крупнейших в мире неиспользованных запасов вольфрама, который имеет ключевое значение для производства оружия и боеприпасов.

"Тем не менее, конкуренция за Центральную Азию остается ожесточенной. В июне председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в переговорах C5 в Казахстане, чтобы активизировать участие стран Центральной Азии в инициативе Пекина "Один пояс, один путь". А в прошлом месяце президент России Владимир Путин принял участие в саммите C5 в Таджикистане для укрепления военного сотрудничества", - отмечает издание.

Ранее Трамп объявил о крупном торгово-экономическом соглашении с Узбекистаном.

"В течение ближайших трёх лет Узбекистан направит почти 35 миллиардов долларов на закупки и инвестиции, а за последующее десятилетие — более 100 миллиардов долларов в ключевые американские отрасли, включая критически важные минералы, авиацию, автозапчасти, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химию, а также информационные технологии и другие сферы", - заявил он.

Борьба за редкоземельные металлы

В начале августа Пекин ограничил поставки западным оборонным компаниям редкоземельных металлов, важных для микроэлектроники, двигателей для БПЛА, систем наведения ракет и т.п.

На этом фоне мировые лидеры начали сплачиваться вокруг Вашингтона. Так, США подписали соглашение по редкоземельным металлам с Австралией, а после схожее соглашение Вашингтон подписал с Токио.

