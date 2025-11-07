Кошачья мята не действует на котят в возрасте от четырёх до шести месяцев.

Кошки приходят в неописуемое наслаждение от кошачьей мяты, и иногда их поведение выглядит так, как будто они пребывают в наркотическом угаре. Портал Paradepets проконсультировался с ветеринарами и экспертами по кошкам, чтобы понять, как действует кошачья мята и почему сводит кошек с ума. Кроме того, ветеринары объяснили, безопасна ли она для кошек.

Что такое кошачья мята?

Кошачья мята — это многолетнее травянистое растение, произрастающее в природе в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Китае. Кошачья мята содержит активный ингредиент под названием непеталактон – эфирное масло, стимулирующее обонятельную луковицу мозга. Хотя кошачья мята оказывает воздействие и на других животных – в садах она может привлекать бабочек, отпугивать оленей и комаров – она особенно известна своим психологическим воздействием на кошек.

В то же время, совершенно нормально, если ваша кошка не проявляет реакции на кошачью мяту По данным Общества защиты животных, от трети до половины кошек не реагируют на кошачью мяту вообще.

Как кошачья мята влияет на кошек?

"Действующим веществом кошачьей мяты является эфирное масло непеталактон, которое при вдыхании вызывает эйфорическую или галлюциногенную реакцию у большинства кошек — примерно у трёх из четырёх", — говорит ветеринар Мэтью Маккарти.

Однако кошачья мята не действует на кошек при употреблении в пищу. Чтобы кошки почувствовали "кайф" от кошачьей мяты, им необходимо её вдохнуть.

Доктор ветеринарной медицины Сара Вутен добавляет: "У кошек может быть несколько особенностей поведения: они могут кататься по полу, тереться о кошачью мяту, мурлыкать, [при этом] некоторые кошки впадают в панику. Они могут мяукать и рычать, не зная, в каком настроении они хотят находиться. Некоторые кошки могут бегать в состоянии неистовой гиперактивности, некоторые могут стать агрессивными, некоторые просто лежат и отключаются".

В то же время, у некоторых кошек может быть и негативная реакция на кошачью мяту.

"Их зрачки расширяются, глаза кажутся больше, они напряжены, издают жалобный крик, дергают спиной и могут ударить или укусить любого, кто приблизится. Я называю это "эффектом злого пьянства", и, вероятно, это связано с галлюциногенным действием кошачьей мяты — так называемым "бэд-трипом", - говорит доктор Маккарти.

Как долго действует кошачья мята?

В целом эта реакция довольно мимолетна. Доктор Маккарти отмечает, что в целом, эффект длится от пяти до пятнадцати минут.

Стоит также отметить, что кошачья мята не действует на котят в возрасте от четырёх до шести месяцев.

Кошачья мята — это наркотик для кошек?

Доказано, что кошачья мята стимулирует обонятельную луковицу мозга, миндалевидное тело и гипофиз у кошек. Стимуляция каждой зоны имеет неврологический характер и вызывает галлюциногенную реакцию.

"Кошачья мята содержит лёгкий галлюциноген", — объясняет доктор ветеринарной медицины Мишель Берч. "Галлюциноген заставляет кошек тереться, кататься, расслабляться и совершать другие радостные действия".

