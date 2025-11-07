По словам Михаила Ходорковского, момент, когда можно было свергнуть власть РФ, уже прошел.

Главный критик Кремля Михаил Ходорковский заявил, что Европе стоит готовиться к длительной конфронтации с РФ, независимо от того, как будет развиваться война России против Украины. Об этом пишет Politico.

"Нам следует ожидать, что холодная война продлится не менее десяти лет", - предупредил бывший нефтяной магнат Ходорковский на этой неделе на закрытом мероприятии в Брюсселе.

Он отметил, что единственным сдерживающим фактором от дальнейшей агрессии РФ против Европы в течение этого периода будет убеждение российского диктатора Владимира Путина в том, что Запад представляет реальную военную угрозу.

В Politico напомнили, что во время холодной войны, которая длилась почти 50 лет, СССР и Запад работали над подрывом друг друга, не рискуя открытым конфликтом в Европе и потенциальной ядерной войной.

В то же время сейчас чиновники ЕС и НАТО отмечают, что Россия возрождает свою политику истощения, используя гибридные тактики войны для того, чтобы дестабилизировать Запад и посеять раздор.

В свою очередь Ходорковский, который провел десять лет за решеткой в России и сейчас живет в Лондоне, преуменьшил эффективность западных санкций во влиянии на Кремль, добавив, что они "создают определенное давление на российскую экономику, но ничего драматического".

Также он скептически отнесся к тому, что атаки украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам смогут парализовать военную машину РФ.

"Даже самый мощный дрон, даже ракета "Томагавк", может поразить максимум два гектара. Типичный объект в Сибири обычно занимает 1500 гектаров. Нанесенный ущерб сопоставим с тем, как наступить кому-то на ногу", - объяснил бывший владелец нефтяного гиганта "ЮКОС" и некогда самый богатый человек России.

Ходорковский считает, что единственный момент, когда власть Путина могли реально свергнуть, был в течение первых двух лет после начала его полномасштабного вторжения, если бы Россия потерпела решающее военное поражение в Украине.

Он добавил, что это окно возможностей теперь закрыто.

В то же время он иронично сказал:

"У нас [в России] есть традиция, что наши диктаторы, как правило, уходят из жизни в возрасте от 70 до 80 лет".

Что известно о деле Михаила Ходорковского

В прошлом месяце власти РФ возбудили новое уголовное дело против Ходорковского, обвинив его в руководстве "террористической организацией" и подготовке насильственного захвата власти с помощью украинских парамилитарных формирований.

В своем заявлении Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) также назвала 22 других лица, которые связаны с Российским антивоенным комитетом Ходорковского, группой официально настроенных россиян в изгнании.

"Некоторые из названных лиц уже отбыли тюремное заключение в России или сталкивались с угрозой судебного преследования за свою политическую деятельность. Но в список также входят ученые и бизнесмены", - подчеркнули в Politico.

Сам Ходорковский находился в сибирской колонии в течение 10 лет, а уже в 2013 году его помиловали.

"Это дело стало знаковым и широко рассматривалось как начало кампании Путина по подавлению инакомыслия. Хотя дело касалось уклонения от уплаты налогов и других финансовых обвинений и привело к экспроприации "Юкоса", оно в первую очередь рассматривалось как политическое предупреждение критикам Кремля", - пояснили в материале.

Новые обвинения против бизнесмена и его соратников появились лишь через две недели после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы объявила о создании "платформы для диалога" с российскими демократическими оппозиционными силами.

Во время выступления в Брюсселе Ходорковский заявил, что сильная реакция Кремля показала, "насколько Путина беспокоит идея легитимизации российских демократических сил, даже символической".

В комментарии для Politico он сказал, что уверен, что однажды вернется в РФ после Путина, однако предупредил, что стране понадобится еще несколько десятилетий, чтобы освободиться от "империалистически-военной риторики", которая изображает Россию окруженной врагами и оправдывает вторжение в соседние страны.

"Мое поколение не доживет до того дня, когда российское общество вернется к нормальному состоянию", - считает Ходорковский.

НАТО и Россия - последние новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс обошел Россию в производстве боеприпасов. По его словам, сейчас в странах НАТО производят больше боеприпасов, чем производили в предыдущие десятилетия.

Рютте добавил, что такой прогресс надо развивать в других направлениях - от высококачественных средств противовоздушной обороны до недорогих дронов-перехватчиков.

В то же время командующий ВВС Швеции Йонас Викман подчеркнул, что НАТО должно учиться у Украины, если не хочет проиграть войну с РФ. Он добавил, что то, что происходит в Украине, является "мастер-классом по ускоренной адаптации" и четким знаком того, что "побеждает та сторона, которая учится быстрее".

"Тактика эволюционирует каждую неделю. Почти ни одно оружие, которым мы когда-то поддерживали Украину, сегодня не используется так, как было запланировано", - отметил Викман.

