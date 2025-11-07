При этом сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам.

В эти сутки, 7 ноября, временно не будут курсировать ряд поездов в Днепропетровской области из-за влияния боевых действий.

Как сообщает пресс-служба пригородных сообщений "Укрзализныци", речь о сообщениях №7303 и №7304 Днепр - Каменское - Днепр и №6010 Пятихатки - Днепр.

Вместе с тем сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.

Видео дня

В пресс-службе просят уточнять информацию на местах отправления или прокладывать маршрут постанционно на сайте.

"Укрзализныця" - последние новости

5 ноября стало известно, что "Укрзализныця" по ходатайству Донецкой ОГА временно ограничила поезда Краматорского направления из-за ситуации с безопасностьюВременное ограничение касается также и пригородного движения в Донецкой области, в частности сообщений Бантышево - Краматорск и Славянск - Райгородок. Сейчас Донецкая ОГА организует автобусные шаттлы между Краматорском-Славянском и временной конечной станцией.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, из-за чего был изменен график движения пригородных рейсов на 2 ноября на Днепропетровщине и Донетчине.

Вас также могут заинтересовать новости: