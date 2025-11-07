Эти реактивные бомбы не станут переломным моментом для войск Путина, отмечает эксперт Сергей Кузан.

Россия значительно увеличила дальность своих советских планирующих бомб, оснастив их реактивными двигателями. Это увеличит нагрузку на и без того растянутую систему ПВО Украины и подвергнет риску поражения значительно большее количество украинских городов, пишет The Telegraph.

Ранее советские бомбы, оснащенные крыльями и GPS-навигаторами, могли достигать дальности до 80 километров при сбросе с российских истребителей Су-34 вблизи линии фронта. Однако заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что новые модернизированные модели могут покрывать дальность около 200 километров.

Скибицкий сообщил, что новое модифицированное оружие также оснащено "новыми модулями управления", что повышает его устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, используемым Украиной для прерывания полетов бомб.

Шесть областей под угрозой

"Основные последствия для Украины можно резюмировать следующим образом: расширение потенциальной зоны удара и дополнительная нагрузка на украинские силы противовоздушной обороны", — заявил изданию председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Он отметил, что города и объекты инфраструктуры, расположенные на расстоянии до 200 км от линии фронта, которые ранее считались относительно безопасными для управляемых авиабомб, теперь находятся под угрозой:

"Это охватывает значительную часть Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей".

При этом для Украины невыгодно использовать дорогостоящее западное ППО, такое как американские Patriot, стоимость которых может достигать 1 миллиона долларов за ракету, для уничтожения столь дешевого оружия, указывает The Telegraph.

При этом, по словам Кузана, новая модель позволит военным самолётам Москвы запускать бомбы из зоны, находящейся вне досягаемости западных украинских систем средней дальности, таких как NASAMS или Iris-T.

Не станет переломным моментом

Однако эксперт отмечает, что реактивные бомбы не станут переломным моментом для войск Путина:

"Мы должны понимать, что модернизация планирующих бомб с реактивными двигателями — это эволюционный, а не революционный шаг в российском арсенале. Это не меняет принципиально характера войны, но создаёт дополнительные проблемы для украинской обороны, расширяя географию риска и увеличивая нагрузку на и без того перегруженную систему ПВО".

При этом, по данным украинской разведки, Россия далека от массового производства модернизированных реактивных бомб.

"Их применение ограничивается испытаниями с периодическими ударами по различным регионам для оценки их эффективности и реакции украинской обороны", - заключил Кузан.

Российские КАБы - новости

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заверил, что украинские силы противовоздушной обороны способны сбивать управляемые авиационные бомбы с реактивным двигателем. Сейчас новые модификации КАБов россияне используют в единичных случаях в основном для того, чтобы протестировать эффективность украинской обороны.

В то же время FT пишет, что модернизированные советские бомбы РФ создают дополнительную нагрузку на и так уже перегруженную систему противовоздушной обороны Украины.

