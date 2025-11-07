В частности венгерский лидер хочет, чтобы президент США посетил Венгрию перед выборами в стране.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Белый дом сегодня, 7 ноября, ведь таким образом хочет организовать очередной саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. По мнению советников Орбана, этот саммит может положить конец войне между РФ и Украиной, пишет The Guardian.

В издании подчеркивают, что Орбан, который предложил провести такой саммит в Будапеште, также будет добиваться освобождения от американских санкций против российской энергетики. Это станет серьезным испытанием для жесткой позиции Трампа в отношении Кремля после того, как он обвинил Путина в замедлении переговоров по окончанию войны в Украине.

В то же время источники The Guardian утверждают, что приоритетом Орбана является привлечение Трампа к визиту в Венгрию, ведь он сталкивается с внутренним вызовом со стороны нового лидера оппозиции перед парламентскими выборами в апреле. Советники считают, что визит Трампа в страну укрепит роль Орбана как государственного деятеля и активизирует его консервативную базу.

Видео дня

"Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт перед выборами. Это приоритет. Они обсудят вопрос российского газа, но больше всего Орбана беспокоят выборы", - сообщил источник, работающий в венгерском правительственном учреждении по вопросам внешней политики.

В свою очередь политический аналитик и программный координатор Немецкого фонда Маршалла Зсузанна Вег подчеркнула, что такой визит будет "важной политической услугой" со стороны президента США.

Известно, что организация саммита между Трампом и Путиным в Будапеште провалилась после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио.

Однако эксперты считают, что Орбан, скорее всего, снова поднимет этот вопрос, ведь хочет удовлетворить желание Трампа выступать миротворцем в международных конфликтах по всему миру.

Как отметил директор программы "Европа, Россия и Евразия" в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн, проведение саммита между Трампом и Путиным, которому Международный уголовный суд выдвинул обвинения, "действительно придется по душе другим европейским лидерам", которые увидят, как Путина "принимают и тепло приветствуют в ЕС".

Что известно о саммите в Будапеште

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Будапеште. По его словам, наше государство готово к переговорам, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не демонстрирует никакого позитива в отношении Украины.

"Вопрос не в Венгрии, а в лидере Венгрии - он все блокирует Украину. Если будут результаты, Бог с ним, - пусть переговоры состоятся где угодно. Наша задача - это окончание войны", - отметил глава государства.

В то же время CNN писало, что Орбан оказался в ловушке из-за провала саммита и санкций против РФ. Вместо дипломатического триумфа, Венгрия оказалась под двойным экономическим давлением.

В издании добавили, что ситуация ухудшается для Орбана и на внутреннем фронте, ведь он сталкивается с растущим оппозиционным движением, возглавляемым его бывшим соратником Петером Мадьяром.

Вас также могут заинтересовать новости: