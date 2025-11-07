Дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестностях.

В ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций поразили логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым. В тг-канале ССО показали уникальные кадры ударов и рассказали о деталях поражения.

По сообщению, дроны ССО поразили нефтебазу "Гвардейская", вблизи поселка Гвардейск, ВОТ Крым. Был уничтожен резервуар РВС-400. В момент удара он был заполнен.

В то же время, в этом же районе были поражены два поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.

"Также дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестностях, поселок Битумное. Были уничтожены объекты резервуарного парка. Зафиксированы многочисленные возгорания", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено огневое поражение по базе хранения, комплектования и запуска дронов типа Shahed во временно оккупированном Донецке.

Военная инфраструктура врага находилась на территории бывшего международного аэропорта. Более 90 процентов запущенных дронов ССО достигли своей цели. Мощный взрыв и последующую детонацию зафиксировали на видео многочисленные очевидцы.

Аналитики отмечают, что на складе могли хранить примерно 1000 беспилотников типа "Герань-2" и более 1500 единиц боевых частей.

