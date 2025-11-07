В Одесской области зафиксировали раритетную сову с 'ушками' (видео)

У удивительной птицы на голове украшения из перышек.

Удивительные птицы мигрируют через территорию заповедника в Одесской области. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) в фотоловушку попала раритетная птица - сова болотная, у которой есть милые "ушки".

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. По его словам, сова болотная (Asio flammeus) - вид птиц рода ушастые совы отряда Совообразные.

"На дворе ночь, она охотясь на мышевидных грызунов, остановилась на отдых на островке, прямо напротив фотоловушки. Раритетный вид птиц, занесенный в Красную книгу Украины", - рассказал ученый.

По его словам, сейчас эти удивительные птицы мигрируют через территорию заповедника в Одесской области. Если зима теплая, добавляет Русев, раритетных сов тоже можно здесь встретить, потому что они могут оставаться на зимовку.

На видео с фотоловушки можно увидеть интересную птицу, которая смотрит что-то вокруг. Даже на черно-белых кадрах, сделанных ночью, можно увидеть, что у удивительной "пришельца" на голове перышки в виде ушек. Однако, согласно открытым источникам, это не настоящие уши, а скорее украшения, подаренные природой.

"Ушки" маленькие, едва заметные, ночью сова их прижимает. Настоящий слуховой аппарат имеет вид расширенных трубок, спрятанных под оперением по бокам головы. "Лицо" у таких сов рыжее с едва заметными бурыми штрихами и вытянутое, в отличие от плоского лицевого диска совы ушастой. Глаза желтые, с широкими черными кругами вокруг, клюв темно-серый или черноватый, размах крыла - до 112 см.

В отличие от многих сородичей болотная сова часто охотится днем, обычно же в сумерках. Гнезда она устраивает исключительно на земле, среди высокой травы или под прикрытием куста. В отличие от других сов изредка самостоятельно строит гнездо, предпочитает подыскивать подходящие удобные участки.

Другие редкие животные в Украине

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) в сетки для научного лова поймали барашка обыкновенного. По словам исследователей, эта птица очень редко попадает в такую "ловушку" ученых. После кольцевания птицу отпустили. Барашек обыкновенный - средняя по размеру болотная птица. Питается и днем и ночью на мелководьях в нацпарке "Тузловские лиманы". В честь этого вида птиц назван астероид 8764 Галлинаго.

