На железнодорожном вокзале Харькова ищут бомбу: силовики эвакуировали пассажиров

В Данный момент на месте работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

В Харькове на Южном вокзале правоохранители ищут бомбу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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По данным представителей "главка", сигнал о том, что в здании, расположенном на площади Привокзальной, заложена взрывчатка, поступил на спецлинию сегодня около 08:40. На место были направлены следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Для проверки информации из помещения были эвакуированы пассажиры. Данные были внесены в Журнал единого учета правонарушений Холодногорского отдела полиции.

Сейчас на месте работают силовики.

Напомним, как сообщал УНИАН, на днях в Харькове поступили сообщения о минировании здания Харьковского апелляционного суда и станции метро "Армейская".