На железнодорожном вокзале Харькова ищут бомбу: силовики эвакуировали пассажиров
12:47, 23 февраля 2019Происшествия
29 0
В Данный момент на месте работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
Полицейские проверяют информацию о минировании ж/д вокзала в Харькове / фото УНИАН
В Харькове на Южном вокзале правоохранители ищут бомбу.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Читайте такжеВ Харькове столкнулись два трамвая (видео)
По данным представителей "главка", сигнал о том, что в здании, расположенном на площади Привокзальной, заложена взрывчатка, поступил на спецлинию сегодня около 08:40. На место были направлены следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.
Для проверки информации из помещения были эвакуированы пассажиры. Данные были внесены в Журнал единого учета правонарушений Холодногорского отдела полиции.
Сейчас на месте работают силовики.
Напомним, как сообщал УНИАН, на днях в Харькове поступили сообщения о минировании здания Харьковского апелляционного суда и станции метро "Армейская".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter