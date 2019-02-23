цей матеріал доступний українською

На железнодорожном вокзале Харькова ищут бомбу: силовики эвакуировали пассажиров

12:47, 23 февраля 2019
Происшествия
29 0
Полицейские проверяют информацию о минировании ж/д вокзала в Харькове / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Читайте такжеВ Харькове столкнулись два трамвая (видео)

По данным представителей "главка", сигнал о том, что в здании, расположенном на площади Привокзальной, заложена взрывчатка, поступил на спецлинию сегодня около 08:40. На место были направлены следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Для проверки информации из помещения были эвакуированы пассажиры. Данные были внесены в Журнал единого учета правонарушений Холодногорского отдела полиции.

Сейчас на месте работают силовики.

Напомним, как сообщал УНИАН, на днях в Харькове поступили сообщения о минировании здания Харьковского апелляционного суда и станции метро "Армейская".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьков#минирование в Харькове