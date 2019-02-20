В Харькове "заминировали" станцию метро и здание суда
В Харькове поступили сообщения о минировании здания Харьковского апелляционного суда и станции метро "Армейская".
Читайте такжеНа Харьковщине задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии «заминировал» местный отдел полиции
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. "Эксперты осмотрели 22 тыс. кв м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 461 человека. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.
Сообщения о минировании поступили около 16:00, 19 февраля.
В настоящее время принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.
Как сообщал УНИАН, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.
Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".