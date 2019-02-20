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В Харькове "заминировали" станцию метро и здание суда

10:53, 20 февраля 2019
Происшествия
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По данным полиции, никаких взрывчатых веществ не обнаружено \ фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. "Эксперты осмотрели 22 тыс. кв м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 461 человека. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.

Сообщения о минировании поступили около 16:00, 19 февраля.

В настоящее время принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Как сообщал УНИАН, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

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Теги: #Харьков#минирование